Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ad Anzola d’Ossola. Un uomo di 33 anni, residente a Domodossola, è stato fermato dalla Polizia di Frontiera dopo aver tentato di sottrarsi a un controllo antidroga.

I fatti: il controllo e la fuga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di Anzola d’Ossola (VB).

Nel corso del pomeriggio del 3 ottobre, una pattuglia della Polizia di Frontiera di Domodossola ha notato una Nissan Micra con il motore acceso, ferma nel Comune di Anzola d’Ossola. A bordo si trovava un uomo di 33 anni, originario di Domodossola e già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati in materia di stupefacenti.

Gli agenti, dopo essersi qualificati, hanno chiesto al conducente di mostrare i documenti per procedere all’identificazione. Tuttavia, l’uomo ha reagito in modo inaspettato: ha prima fatto retromarcia di qualche metro, poi è ripartito a tutta velocità in avanti, rischiando di investire uno degli operatori, che è riuscito a evitare l’impatto solo grazie a una rapida manovra.

L’inseguimento e l’incidente

A quel punto, gli agenti si sono lanciati all’inseguimento del fuggitivo, che ha percorso la strada in direzione di Pieve Vergonte a velocità sostenuta. Giunto nei pressi dell’abitato di Megolo, il conducente ha perso il controllo del veicolo: la Nissan Micra è finita su un prato al di sotto del livello stradale, in un’area dove erano presenti anche dei ciclisti.

Nel tentativo di tornare sulla carreggiata, l’auto ha sbandato sul lato opposto della strada, andando a impattare contro un traliccio della linea elettrica. Nonostante il veicolo fosse ormai danneggiato e fuori controllo, l’uomo ha tentato ancora di proseguire la fuga, rischiando di finire contro un’abitazione privata dove alcuni bambini stavano giocando. Solo per caso la vettura si è arrestata sul lato destro della strada, a ridosso di una scarpata, risultando ormai inguidabile.

Il fermo e l’identificazione

Gli agenti sono così riusciti a fermare e identificare il conducente, un domese di 33 anni con precedenti per reati legati agli stupefacenti. Durante il controllo, l’uomo ha ammesso spontaneamente di fare uso di droghe e ha dichiarato di aver acquistato poco prima dell’eroina, che avrebbe gettato durante la fuga.

Gli accertamenti sanitari e la denuncia

Il soggetto è stato accompagnato presso l’Ospedale San Biagio per i controlli sanitari. Gli esami, effettuati nei giorni successivi, hanno confermato che al momento della guida l’uomo si trovava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti di tipo eroina.

Per questi motivi, il domese è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Inoltre, la patente di guida gli è stata ritirata.

IPA