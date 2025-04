Folle fuga in auto, 21enne rischia di investire i poliziotti a Grottaglie: l'epilogo della vicenda

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Grottaglie. Un giovane di 21 anni è stato identificato e denunciato dopo una fuga in auto avvenuta durante un controllo notturno.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, durante un servizio notturno mirato alla prevenzione dei furti d’auto, un equipaggio del Commissariato di Grottaglie ha notato una Fiat Croma con tre uomini a bordo che si aggirava con fare sospetto nel centro cittadino. Alla vista degli agenti, il conducente ha improvvisamente accelerato, rischiando di investire i poliziotti, e si è dato alla fuga imboccando a fari spenti la SS7.

Le indagini e la denuncia

Nonostante la sorpresa iniziale, gli agenti sono riusciti a rilevare la targa del veicolo e hanno avviato indagini approfondite per identificare i tre uomini a bordo. Incrociando i dati delle banche dati delle Forze di Polizia, gli investigatori hanno rapidamente identificato il conducente come un giovane incensurato di 21 anni, residente a Francavilla Fontana. Il giovane è stato convocato negli uffici del Commissariato e denunciato in stato di libertà. Per lui è stata avviata anche la proposta del Foglio di Via Obbligatorio dal comune delle ceramiche.

Proseguono le indagini

Le indagini sono ancora in corso per identificare gli altri due passeggeri della Fiat Croma. Si sottolinea che per l’indagato vige il principio di innocenza fino a sentenza definitiva. Per ulteriori dettagli, si può consultare il sito ufficiale della Polizia di Stato.

Fonte foto: IPA