Eseguito un arresto per evasione e resistenza a pubblico ufficiale a Capo d’Orlando (Messina) nel pomeriggio di giovedì scorso. Un giovane di diciannove anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato fermato dopo un inseguimento per le vie cittadine, culminato nei pressi della stazione ferroviaria. L’operazione è stata resa necessaria dal tentativo del ragazzo di sottrarsi a un controllo di polizia, mettendo in pericolo la sicurezza pubblica.

L’inseguimento e il fermo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel centro urbano di Capo d’Orlando durante il pomeriggio di giovedì. Gli agenti della volante del Commissariato locale hanno notato un’autovettura procedere in modo pericoloso e hanno deciso di intervenire per fermare il veicolo.

La situazione è rapidamente degenerata quando il giovane alla guida, ignorando l’alt imposto dagli agenti, ha accelerato nel tentativo di sfuggire al controllo. Ne è scaturito un inseguimento per le strade cittadine, durante il quale la polizia ha dovuto agire con cautela per evitare rischi ai passanti e agli altri veicoli. Dopo alcuni minuti di fuga, il veicolo è stato bloccato nei pressi della stazione ferroviaria, anche grazie al supporto della volante del Commissariato di P.S. Sant’Agata di Militello, allertata dalla Sala Operativa.

L’identità del giovane e i reati contestati

Alla guida dell’auto è stato identificato un giovane orlandino di diciannove anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Il ragazzo, privo di patente di guida poiché mai conseguita, dovrà rispondere non solo di evasione e resistenza a pubblico ufficiale, ma anche di numerose infrazioni al Codice della Strada.

Le conseguenze e la posizione giudiziaria

Successivamente all’arresto, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, il giovane è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida. Al termine dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e la misura cautelare confermata.

