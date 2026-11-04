Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un 18enne è stato arrestato per una fuga pericolosa in auto a Palestrina, in provincia di Roma. Il giovane, alla guida senza aver mai conseguito la patente, è scappato a un controllo dei Carabinieri e ha terminato la corsa contro la recinzione di un’attività commerciale, senza feriti.

L’inseguimento nella notte a Palestrina

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’intervento è avvenuto nel corso della notte in via Prenestina Nuova, a Palestrina. I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia cittadina, con il supporto dei colleghi della Stazione di Zagarolo, hanno intimato l’alt a un’auto con a bordo due persone, per effettuare un controllo. Il conducente, già noto alle forze dell’ordine, ha invece accelerato all’improvviso e si è allontanato.

Lo schianto e gli accertamenti

I Carabinieri si sono messi subito all’inseguimento dell’auto, che ha proseguito la fuga fino alla periferia est di Roma, nella zona di Finocchio. Qui il conducente ha perso il controllo del mezzo, finito contro la recinzione e il muretto di un’attività commerciale. L’incidente non ha coinvolto altri veicoli e non ha provocato feriti.

Il procedimento

Dagli accertamenti è emerso che il giovane si era messo alla guida senza patente, perché non l’aveva mai conseguita. L’auto è stata sequestrata e il 18enne è stato trattenuto a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa del giudizio con rito direttissimo. Il ragazzo è gravemente indiziato di fuga pericolosa.

IPA