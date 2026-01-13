Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguiti quattro arresti dopo un inseguimento avvenuto la mattina del 12 gennaio a Vicenza, dove una pattuglia della Polizia ha intercettato un’auto sospetta con targa francese. I giovani, tutti residenti a Padova, sono stati fermati dopo una fuga ad alta velocità e accusati di resistenza, interruzione di pubblico servizio, danneggiamento e possesso di arnesi atti allo scasso.

L’inseguimento e la fuga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore della mattina, quando una Volante della Questura, durante il normale pattugliamento in Viale della Pace, ha notato una vettura di grossa cilindrata con targa francese muoversi in modo sospetto lungo una delle principali arterie stradali di Vicenza.

Alla vista della pattuglia, l’auto con a bordo quattro uomini ha improvvisamente accelerato, tentando di sottrarsi al controllo. Ne è nato un inseguimento che si è protratto per quasi 5 km, con la vettura che ha percorso a velocità sostenuta le strade che collegano Viale della Pace al casello autostradale di Vicenza Est.

L’incidente al casello

Il tentativo di fuga si è concluso bruscamente quando l’auto, nel tentativo di oltrepassare la barriera autostradale, si è schiantata contro un furgone fermo al casello mentre il conducente stava pagando il pedaggio. L’impatto ha reso inutilizzabili quasi tutte le portiere del veicolo, costringendo i quattro occupanti a uscire dall’unica rimasta funzionante e a proseguire la fuga a piedi.

L’arresto e le accuse

I tentativi di nascondersi sono risultati vani: le Volanti e la Squadra Mobile hanno rintracciato i fuggitivi poco dopo, mentre cercavano rifugio in un edificio abbandonato nei pressi del casello. I quattro giovani, identificati come nati rispettivamente nel 2001, 2007, 2003 e 2004, tutti italiani e residenti a Padova, sono stati arrestati e condotti in Questura.

Le accuse a loro carico sono di resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, danneggiamento e possesso di arnesi atti allo scasso. L’arresto è stato immediatamente comunicato al Pubblico Ministero di turno.

Provvedimenti successivi

Al termine delle procedure di rito, per tutti e quattro è stato disposto il foglio di via obbligatorio, che li ha allontanati dalla Provincia di Vicenza su provvedimento del Questore.

IPA