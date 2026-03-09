Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale questa mattina nel centro di Torino. Un cittadino italiano di 21 anni è stato fermato dopo aver ignorato l’alt degli agenti e aver tentato di sottrarsi al controllo, mettendo a rischio la sicurezza dei passanti.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore della giornata, quando una pattuglia dell’UPGSP ha individuato in una via centrale di Torino un’autovettura che poco prima aveva rischiato di investire alcuni pedoni. L’autista, invece di fermarsi all’alt imposto dagli agenti, ha accelerato improvvisamente, dando così inizio a una pericolosa fuga per le vie del centro cittadino.

La fuga e l’inseguimento nel cuore della città

L’uomo alla guida ha imboccato diverse strade in senso contrario, dirigendosi verso via Po e attraversando varie arterie del centro. La fuga si è conclusa quando i poliziotti sono riusciti a bloccare il veicolo all’altezza di Piazza Carlo Emanuele II, ponendo fine a una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi per l’incolumità pubblica.

Il materiale rinvenuto nell’auto

Durante la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno trovato diversi oggetti potenzialmente pericolosi: un martello, due cacciaviti, un capsicum (spray urticante) e una mazza da baseball. La presenza di tali strumenti ha destato ulteriori sospetti sulle intenzioni del giovane fermato.

Il possesso di sostanze stupefacenti

Oltre agli oggetti rinvenuti, il ventunenne è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente pronta per essere consumata. Per questo motivo, nei suoi confronti è stata elevata una sanzione amministrativa.

