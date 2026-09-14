Folle fuga in monopattino tra le strade di Mondragone, 18enne investe un militare e lancia cocaina: arrestato

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È stato eseguito un arresto a Mondragone, dove un giovane del posto, classe 2008, è stato fermato dai Carabinieri con l’accusa di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che per porto di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’episodio si è verificato durante un servizio di pattugliamento, quando i militari hanno notato due ragazzi in atteggiamenti sospetti. Alla vista delle forze dell’ordine, i giovani si sono dati alla fuga, dando il via a un inseguimento che si è concluso con l’arresto di uno di loro.

Controllo di routine si trasforma in inseguimento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio durante un ordinario servizio di pattugliamento da parte del Reparto Territoriale di Mondragone. I militari hanno notato due ragazzi, uno a piedi e l’altro su un monopattino, intenti a scambiarsi qualcosa in strada. L’atteggiamento sospetto ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che si sono avvicinate per un controllo.

Alla vista dei Carabinieri, i due giovani hanno reagito dandosi immediatamente alla fuga in direzioni opposte. Il ragazzo a piedi è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre il giovane sul monopattino è stato inseguito dai militari per le vie cittadine.

L’inseguimento e la fuga tra le strade cittadine

L’inseguimento si è protratto per alcune strade di Mondragone, fino a quando il giovane, trovandosi in una strada a senso unico, è stato intercettato frontalmente dai Carabinieri che avevano aggirato un caseggiato. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il ragazzo non si sarebbe fermato all’alt imposto dai militari e avrebbe investito uno di loro, appena sceso dall’auto di servizio per bloccarlo, facendolo cadere a terra.

Il giovane ha quindi abbandonato il monopattino e ha continuato la fuga a piedi. Durante la corsa, nel tentativo di disfarsi di eventuali prove, ha lanciato sotto un’auto in sosta un piccolo contenitore metallico.

Il fermo e la perquisizione

Le ricerche sono proseguite fino a quando il ragazzo è stato individuato mentre cercava di recuperare il monopattino abbandonato. I Carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a procedere con la perquisizione personale.

Durante il controllo, i militari hanno rinvenuto un coltello a serramanico con lama di circa 10,5 centimetri e una dose di hashish del peso di circa 2 grammi. All’interno del contenitore metallico gettato durante la fuga è stata recuperata una confezione contenente una sostanza ritenuta cocaina, per un peso lordo di circa 0,33 grammi. Inoltre, sono stati trovati 80 euro in contanti e un telefono cellulare con due schede SIM.

Le accuse e le conseguenze per il militare ferito

Nel corso delle concitate fasi dell’arresto, il militare investito dal monopattino ha riportato lesioni che sono state successivamente refertate presso una struttura sanitaria. Il giovane fermato è stato arrestato con le accuse di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che per porto di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine delle formalità di rito, il ragazzo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Sequestri e indagini in corso

Coltello, sostanza stupefacente, telefono cellulare e monopattino sono stati sottoposti a sequestro dai Carabinieri. La posizione dell’indagato resta ora al vaglio dell’Autorità giudiziaria e le responsabilità dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento, nel pieno rispetto delle garanzie previste dalla legge.

Il caso ha destato particolare attenzione nella comunità di Mondragone, sia per la giovane età del fermato sia per la dinamica dell’inseguimento che ha visto coinvolto anche un militare rimasto ferito.

IPA