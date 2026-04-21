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Eseguito un arresto per fuga pericolosa, simulazione di reato e guida in stato di ebbrezza nel quartiere Libertà. Un giovane palermitano, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo un inseguimento per le vie cittadine, culminato nel quartiere CEP. L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.

Operazione dei Carabinieri nel quartiere Libertà

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato durante un servizio di controllo del territorio svolto dalla Stazione Crispi. I militari hanno intimato l’alt a un motociclo di grossa cilindrata condotto da un 20enne palermitano, già sottoposto a misura di prevenzione. Il giovane, invece di fermarsi, ha dato inizio a una fuga precipitosa attraverso le arterie cittadine.

L’inseguimento e la fuga nel quartiere CEP

La fuga è proseguita fino al quartiere CEP, dove il conducente è riuscito inizialmente a far perdere le proprie tracce. Tuttavia, le ricerche tempestive dei Carabinieri hanno permesso di rintracciare il soggetto poco dopo presso l’abitazione della sorella. Qui, il giovane ha tentato di sottrarsi alle proprie responsabilità, dichiarando ai militari di aver subito il furto del motociclo poco prima dell’accaduto.

Simulazione di reato e identificazione

Nonostante il tentativo di depistaggio, i Carabinieri sono riusciti a identificare il giovane grazie alla corrispondenza del vestiario indossato durante l’inseguimento. Gli elementi raccolti hanno permesso di contestare al 20enne la simulazione di reato, oltre agli altri capi d’accusa.

Guida in stato di ebbrezza e sanzioni amministrative

Il giovane è stato sottoposto ad accertamento etilometrico, risultando positivo. Oltre ai reati contestati, i militari hanno elevato sanzioni amministrative per guida senza patente. L’intervento si è concluso con l’arresto del soggetto, la cui posizione resta al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto. S

IPA