Tre cittadini svizzeri sono stati denunciati dalla Polizia Stradale, che ha interrotto una pericolosa gara di velocità sull’autostrada A4 nel pomeriggio del 9 Settembre. L’intervento, avvenuto nei pressi di Novara, ha visto coinvolte due pattuglie della Sezione Polizia Stradale locale, che hanno fermato i conducenti dopo un inseguimento, evitando gravi conseguenze per la sicurezza stradale.

La fonte: l’operazione raccontata dalla Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio del 9 Settembre, quando due pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Novara–Sottosezione Novara Est hanno notato tre auto di grossa cilindrata – due Lamborghini e una Ferrari – sfrecciare a velocità sostenuta lungo l’autostrada A4 Torino–Milano. I conducenti, tutti cittadini svizzeri di età compresa tra i 30 e 40 anni, avevano dato il via a una vera e propria competizione illegale tra le corsie, mettendo a rischio l’incolumità degli altri automobilisti.

Un inseguimento ad alta velocità sull’A4

Le pattuglie della Polizia Stradale, coordinate dal Centro Operativo di Torino, hanno immediatamente attivato il dispositivo di sicurezza safety car. Questa procedura, utilizzata per rallentare il traffico e garantire la sicurezza degli utenti della strada, ha permesso agli agenti di bloccare le tre supercar impegnate nella gara clandestina. Insieme ai veicoli dei protagonisti, sono stati fermati anche altri otto bolidi che seguivano la competizione, probabilmente come spettatori o sostenitori dei contendenti.

Le conseguenze per i protagonisti della corsa

I tre cittadini svizzeri, dopo essere stati fermati, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria di Novara per aver preso parte a una gara di velocità non autorizzata su strada pubblica. Le loro patenti di guida sono state ritirate e le rispettive autovetture – due Lamborghini e una Ferrari – sono state sottoposte a sequestro amministrativo in vista della possibile confisca. Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle misure previste dal Codice della Strada per contrastare le condotte pericolose e tutelare la sicurezza degli utenti.

Il ruolo delle forze dell’ordine e la sicurezza stradale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento tempestivo delle pattuglie ha evitato che la situazione degenerasse, scongiurando incidenti e possibili feriti. L’utilizzo della safety car ha consentito di gestire il traffico in modo sicuro, permettendo agli agenti di fermare i veicoli coinvolti senza mettere a rischio gli altri automobilisti. L’operazione si è svolta sotto la direzione del Centro Operativo Polizia Stradale di Torino, che ha coordinato le azioni delle pattuglie sul campo.

La presunzione di innocenza

Le autorità hanno sottolineato che, nonostante la gravità dei fatti contestati, per gli indagati vale la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva. Le indagini proseguiranno per accertare tutte le responsabilità e valutare eventuali ulteriori provvedimenti nei confronti dei protagonisti della gara illegale.

Un fenomeno da contrastare

L’episodio avvenuto sull’autostrada A4 tra Torino e Milano riporta l’attenzione sul fenomeno delle gare clandestine su strada pubblica, una pratica estremamente pericolosa che mette a repentaglio la vita non solo di chi vi partecipa, ma anche degli altri utenti della strada. Le forze dell’ordine ribadiscono l’importanza della prevenzione e del controllo, invitando i cittadini a segnalare comportamenti sospetti e a rispettare sempre le norme del Codice della Strada.

Le reazioni e il contesto

L’operazione della Polizia Stradale ha suscitato reazioni positive tra gli automobilisti e le associazioni che si occupano di sicurezza stradale. In molti hanno sottolineato l’efficacia dell’intervento e la necessità di mantenere alta l’attenzione su episodi di questo tipo. L’autostrada A4, uno dei principali assi viari del Nord Italia, è spesso teatro di traffico intenso e situazioni di rischio, rendendo fondamentale la presenza costante delle forze dell’ordine.

Conclusioni

L’intervento della Polizia Stradale di Novara ha permesso di fermare una gara di velocità che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. La denuncia dei tre cittadini svizzeri e il sequestro delle loro auto rappresentano un segnale forte contro le condotte pericolose in strada. Le autorità invitano tutti gli automobilisti a rispettare le regole e a contribuire alla sicurezza di tutti.

