Folle gesto a Napoli: sparò alla vigilia di Natale contro il portone dei carabinieri, il video e l'arresto
Un giovane di 21 anni arrestato dopo aver sparato contro la caserma dei carabinieri a Napoli.
Eseguito a Napoli un arresto per detenzione e porto illegali di arma da fuoco. Un uomo è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, dopo che le indagini lo hanno individuato come presunto responsabile di aver sparato un colpo d’arma da fuoco contro il portone della stazione dei Carabinieri di Napoli Borgoloreto nella notte del 24 dicembre 2024.
Le indagini e l’arresto
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è partita dopo che, nella notte della vigilia di Natale, un individuo ha esploso un proiettile contro il portone della stazione dei Carabinieri di Napoli Borgoloreto. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe agito a volto scoperto e, subito dopo il gesto, si sarebbe tolto il giubbotto nero che indossava per nasconderlo, fuggendo poi con l’arma ancora in mano.
L’analisi dei filmati e l’identificazione
Le forze dell’ordine hanno analizzato i sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, riuscendo così a raccogliere elementi utili per risalire all’identità del presunto autore del gesto. Le indagini, condotte dalla Compagnia Napoli Stella, hanno permesso di individuare il soggetto ritenuto gravemente indiziato del grave episodio di detenzione e porto illegali di arma da fuoco e dell’esplosione del colpo contro la caserma.
Il provvedimento cautelare
L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura. Si tratta di una misura cautelare adottata nella fase delle indagini preliminari.
Il contesto e i dettagli dell’episodio
Il fatto è avvenuto in ora notturna, nella notte tra il 23 e il 24 dicembre 2024, quando l’indagato avrebbe utilizzato un’arma da fuoco a canna lunga per sparare contro il portone della stazione dei Carabinieri di Napoli Borgoloreto. I motivi che hanno spinto l’uomo a compiere il gesto restano, al momento, sconosciuti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.