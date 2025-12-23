Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per rapina impropria aggravata nella notte tra lunedì e martedì a Verghereto. Un uomo di 36 anni, italiano, è stato fermato dopo un inseguimento scaturito in seguito al furto di una Volkswagen Golf nella frazione di Alfero. L’operazione è stata coordinata dalla Compagnia di Cesena e si è conclusa con il recupero del veicolo rubato e l’arresto del presunto responsabile, condotto poi presso il proprio domicilio su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nelle prime ore della notte, quando la centrale Operativa della Compagnia di Cesena ha diramato l’allarme per la ricerca di una Volkswagen Golf sottratta poco prima dal cortile di un’abitazione nella frazione Alfero di Verghereto.

L’inseguimento notturno

La pattuglia della Stazione di Verghereto si è immediatamente attivata, intercettando il veicolo segnalato lungo la strada che collega Alfero a San Piero in Bagno. Alla vista dei militari, il conducente della Golf ha ignorato l’alt, proseguendo la fuga in direzione della E45. Ne è nato così un inseguimento ad alta velocità, durante il quale il fuggitivo ha compiuto manovre estremamente pericolose, con bruschi cambi di direzione e accelerazioni improvvise, nel tentativo di sottrarsi al controllo delle forze dell’ordine.

Il blocco e l’arresto

Dopo diversi minuti di inseguimento, i carabinieri sono riusciti a superare la vettura in fuga e a bloccare il conducente. Una volta fermato, l’uomo ha ammesso di aver rubato l’auto poco prima. Il veicolo è stato recuperato e sarà restituito al legittimo proprietario.

Le conseguenze per il responsabile

Il 36enne italiano, ritenuto presunto responsabile di rapina impropria aggravata, è stato arrestato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, accompagnato presso il proprio domicilio in attesa dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

IPA