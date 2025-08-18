Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e un inseguimento nelle prime ore del mattino sono il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Mantova. Un cittadino marocchino di circa 30 anni è stato fermato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento dopo aver tentato di sfuggire a un controllo stradale. I fatti si sono verificati il 18 agosto 2025 in Viale Mantova, quando gli agenti hanno intimato l’alt a un’autovettura che, invece di fermarsi, si è data alla fuga mettendo in pericolo la sicurezza pubblica.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è svolto nelle prime ore della giornata, precisamente intorno alle 04.10. Gli agenti delle Volanti erano impegnati in un servizio di controllo del territorio quando hanno notato un veicolo sospetto in transito su Viale Mantova. Utilizzando i dispositivi manuali in dotazione, hanno ordinato al conducente di fermarsi per un controllo di routine.

Il tentativo di fuga e l’inseguimento

Alla vista degli agenti, il conducente, un uomo di nazionalità marocchina di circa 30 anni, ha reagito accelerando improvvisamente e tentando di sottrarsi al controllo. Questa manovra ha messo a rischio sia l’incolumità degli altri utenti della strada sia quella degli stessi poliziotti impegnati nell’operazione. Gli agenti hanno quindi avviato un inseguimento immediato, seguendo l’auto che si è diretta verso una strada senza uscita, bloccata da una delle vetture della Polizia.

L’impatto e la fuga a piedi

Il fuggitivo, nel tentativo di evitare la cattura, ha impattato contro l’auto della Polizia che ostruiva la via. Nonostante il danno subito dal veicolo, l’uomo ha proseguito la marcia per un breve tratto, per poi abbandonare l’auto e tentare la fuga a piedi. Tuttavia, il personale operante è riuscito a raggiungerlo e bloccarlo dopo pochi metri, ponendo così fine all’inseguimento.

L’arresto e le accuse

Il cittadino marocchino è stato quindi tratto in arresto con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Dopo le procedure di rito, è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Mantova, dove è rimasto in attesa del giudizio direttissimo previsto per la stessa giornata. Le autorità hanno sottolineato che, nonostante l’arresto, nei confronti dell’indagato vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Le conseguenze dell’episodio

L’episodio ha evidenziato ancora una volta l’importanza dei controlli stradali e della prontezza operativa delle forze dell’ordine nel prevenire situazioni di pericolo per la collettività. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di evitare conseguenze più gravi, sia per gli altri automobilisti che per gli stessi operatori di polizia. Il danneggiamento dell’auto di servizio e la fuga a piedi hanno reso necessario un intervento coordinato e rapido, che si è concluso con successo grazie alla professionalità degli agenti coinvolti.

L’inseguimento e l’arresto avvenuti il 18 agosto 2025 a Mantova rappresentano un episodio significativo nella lotta contro i comportamenti pericolosi sulle strade e i reati contro la pubblica amministrazione. La prontezza degli agenti e la loro capacità di gestire situazioni di emergenza hanno permesso di evitare conseguenze più gravi e di assicurare alla giustizia il responsabile. Resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole in tutta la città.

