Folle vendetta a Bolzano, 23enne incendia l'auto dell'uomo che lo aveva fermato mentre aggrediva una donna

Un incendio doloso è stato domato in un garage di Bolzano grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. Sabato sera, un giovane di 23 anni è stato arrestato per aver appiccato il fuoco a un’auto, in un atto di vendetta contro un cittadino che aveva precedentemente ostacolato la sua violenza contro una donna.

Intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’allarme è stato lanciato tramite il numero di emergenza “112” per un incendio in via Rasmo, nel Quartiere Casanova. Gli agenti della Squadra “Volanti” sono giunti rapidamente sul posto, dove hanno trovato un’auto avvolta dalle fiamme. Un poliziotto, utilizzando un estintore, è riuscito a domare l’incendio, evitando che si propagasse ai veicoli vicini.

Scoperta del colpevole

A pochi metri dall’auto incendiata, gli agenti hanno notato un’altra vettura con una coperta simile a quella usata per appiccare il fuoco. All’interno, hanno trovato il 23enne, un giovane bolzanino con numerosi precedenti per furto, furto aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale e rapina. Addosso al giovane sono stati rinvenuti un accendino e una bottiglia di vodka quasi vuota.

Motivo della vendetta

La vittima dell’incendio ha riconosciuto il ragazzo come l’uomo che aveva visto picchiare una donna qualche giorno prima. In quell’occasione, il cittadino era intervenuto suonando il clacson per interrompere l’aggressione e aveva chiamato la Polizia, che aveva arrestato l’aggressore per resistenza a Pubblico Ufficiale. L’incendio è stato quindi un atto di vendetta da parte del giovane.

Conseguenze legali

G.C. è stato dichiarato in arresto per incendio doloso e trasferito alla Casa Circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica. Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori, ha emesso nei suoi confronti un Foglio di via Obbligatorio, vietandogli il ritorno a Bolzano per i prossimi 4 anni.

