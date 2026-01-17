Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 43 anni è stato arrestato ieri pomeriggio a Benevento per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, dopo aver speronato un’auto della Polizia e tentato la fuga nei pressi dello stadio. L’arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato, che ha anche denunciato l’uomo per danneggiamento e sanzionato per guida senza patente.

L’inseguimento e la fuga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, quando una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha individuato un uomo alla guida di un quadriciclo senza targa nei pressi dello stadio di Benevento.

Intorno alle 14.30, gli agenti hanno notato il veicolo sospetto e hanno intimato l’alt al conducente. L’uomo, invece di fermarsi, ha ignorato l’ordine e si è dato alla fuga a velocità sostenuta. La pattuglia si è immediatamente lanciata all’inseguimento, riuscendo a raggiungere il quadriciclo dopo un breve tratto.

Lo speronamento e l’aggressione agli agenti

Una volta raggiunto dalla Volante, il fuggitivo ha reagito in modo violento: ha speronato intenzionalmente l’auto di servizio della Polizia, nel tentativo di proseguire la fuga. Non riuscendo a dileguarsi su strada, ha abbandonato il veicolo e ha tentato di scappare a piedi. Durante la colluttazione che ne è seguita, l’uomo ha provocato lesioni agli operatori intervenuti, ma è stato infine bloccato e condotto in Questura.

L’arresto e le accuse

Al termine degli accertamenti, e dopo aver informato il Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Inoltre, è stato denunciato per danneggiamento del veicolo di servizio della Polizia.

Sanzioni amministrative e sequestro del veicolo

Oltre alle accuse penali, all’uomo è stata elevata una sanzione amministrativa per guida senza patente. Il quadriciclo, risultato privo di targa, è stato posto sotto sequestro e affidato in giudiziale custodia a un deposito autorizzato.

