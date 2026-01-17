Follia a Benevento, uomo senza patente sperona l'auto della polizia con un quadriciclo senza targa
Arrestato a Benevento un uomo di 43 anni per resistenza e lesioni: ha speronato la volante e tentato la fuga dopo un inseguimento.
Un uomo di 43 anni è stato arrestato ieri pomeriggio a Benevento per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, dopo aver speronato un’auto della Polizia e tentato la fuga nei pressi dello stadio. L’arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato, che ha anche denunciato l’uomo per danneggiamento e sanzionato per guida senza patente.
L’inseguimento e la fuga
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, quando una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha individuato un uomo alla guida di un quadriciclo senza targa nei pressi dello stadio di Benevento.
Intorno alle 14.30, gli agenti hanno notato il veicolo sospetto e hanno intimato l’alt al conducente. L’uomo, invece di fermarsi, ha ignorato l’ordine e si è dato alla fuga a velocità sostenuta. La pattuglia si è immediatamente lanciata all’inseguimento, riuscendo a raggiungere il quadriciclo dopo un breve tratto.
Lo speronamento e l’aggressione agli agenti
Una volta raggiunto dalla Volante, il fuggitivo ha reagito in modo violento: ha speronato intenzionalmente l’auto di servizio della Polizia, nel tentativo di proseguire la fuga. Non riuscendo a dileguarsi su strada, ha abbandonato il veicolo e ha tentato di scappare a piedi. Durante la colluttazione che ne è seguita, l’uomo ha provocato lesioni agli operatori intervenuti, ma è stato infine bloccato e condotto in Questura.
L’arresto e le accuse
Al termine degli accertamenti, e dopo aver informato il Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Inoltre, è stato denunciato per danneggiamento del veicolo di servizio della Polizia.
Sanzioni amministrative e sequestro del veicolo
Oltre alle accuse penali, all’uomo è stata elevata una sanzione amministrativa per guida senza patente. Il quadriciclo, risultato privo di targa, è stato posto sotto sequestro e affidato in giudiziale custodia a un deposito autorizzato.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.