Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un 37enne, indagato per rapina, lesione personale e uso indebito di carte di pagamento ai danni dell’ex fidanzata. La misura è stata eseguita dai Carabinieri di Bibbiena su disposizione del gip del Tribunale di Arezzo, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura.

La ricostruzione dell’aggressione a Bibbiena

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i fatti risalgono allo scorso settembre. L’uomo, che non avrebbe accettato la fine della relazione, avrebbe lanciato un telo da mare contro la donna e l’avrebbe colpita con un pugno. Poi l’avrebbe inseguita in auto, fino a speronarla per costringerla a fermarsi.

Una volta raggiunta, le avrebbe strappato dalle mani il telefono cellulare e avrebbe preso la borsa, lasciata su un sedile dell’auto, con all’interno carte di credito ed effetti personali. La donna è stata giudicata guaribile in 5 giorni per la ferita provocata dal pugno. L’uomo avrebbe inoltre prelevato pochi euro utilizzando una delle carte trovate nella borsa.

La misura disposta dal giudice

Le indagini hanno permesso ai militari di ricostruire l’episodio e il contesto della vicenda. La relazione, durata poco meno di un anno, da settembre 2025 a fine luglio 2026, si era conclusa per la gelosia e il controllo ossessivo dell’uomo. Dopo un periodo di apparente calma, la donna aveva accettato di incontrarlo in un luogo aperto. Alla vista dell’ex, lui avrebbe iniziato a insultarla e avrebbe poi messo in atto i comportamenti contestati.

Il gip ha riconosciuto gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato e ha disposto il divieto di avvicinamento. L’uomo dovrà restare ad almeno 1000 metri dalla donna, indossare il braccialetto elettronico antistalking e non contattarla con alcun mezzo, compresi quelli telematici.

IPA