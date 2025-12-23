Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito a Brescia un arresto per furto, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Una donna di 33 anni, già nota alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, è stata fermata dopo aver rubato una macchina fotografica professionale e aver aggredito gli agenti con una siringa, mettendo in pericolo la sicurezza pubblica.

L’intervento della Polizia: la segnalazione e il fermo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi nel centro di Brescia, coinvolgendo una donna residente in provincia e già destinataria di misure di prevenzione personale e del divieto di dimora nel Comune.

L’azione delle forze dell’ordine ha preso avvio da una segnalazione giunta alla Centrale Operativa della Questura tramite il numero di emergenza 112 NUE. Un cittadino ha riferito di aver visto una donna intenta a forzare le portiere di alcune auto in sosta in via Bulloni. Nel frattempo, un’altra pattuglia ha notato in via Rua Sovera un acceso diverbio tra un commerciante e una donna che corrispondeva alla descrizione fornita poco prima.

Il furto della fotocamera e la fuga

Pochi minuti dopo, una coppia si è avvicinata agli agenti per denunciare il furto della propria macchina fotografica professionale, una Sony A74, sottratta dall’interno della loro auto parcheggiata nelle vicinanze. Le vittime hanno raccontato che, mentre si trovavano sotto i portici di Palazzo della Loggia, la donna si era impossessata della borsa contenente l’apparecchiatura e si era data alla fuga verso Largo Formentone. Raggiunta dai proprietari, la 33enne ha reagito scagliando a terra la borsa, provocando un danno stimato tra 2.000 e 3.000 euro.

La reazione violenta durante il fermo

Gli agenti sono riusciti a rintracciare e fermare la donna, mentre la coppia formalizzava la denuncia. Durante il trasporto in Questura, la 33enne ha dato in escandescenze, colpendo ripetutamente la barriera divisoria dell’abitacolo e rivolgendo frasi minacciose agli agenti. In un gesto di ulteriore pericolosità, ha estratto una siringa con ago inserito dai propri indumenti e ha tentato di colpire i poliziotti attraverso l’apertura tra i due abitacoli, cercando anche di danneggiare la parete in plexiglass e minacciando gli agenti di “farli ammalare di HIV“.

Danni all’auto di servizio e utilizzo del TASER

Non riuscendo nel suo intento, la donna si è scagliata contro il finestrino posteriore dell’auto di servizio, provocando danni alla lamiera, la fuoriuscita del cristallo dalla sede e la rottura della maniglia interna. Una volta giunti in Questura, per garantire la sicurezza di tutti, gli agenti hanno aperto lo sportello utilizzando il dispositivo a impulsi elettrici in dotazione. Uno degli agenti ha estratto il TASER, attivando la fase di puntamento al torace tramite sistema laser. Alla vista dello strumento, la donna ha lasciato cadere la siringa, successivamente sequestrata, ed è stata messa in condizioni di non nuocere e accompagnata nelle camere di sicurezza.

L’arresto e le accuse

Al termine degli atti di polizia giudiziaria, la 33enne è stata tratta in arresto per furto, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, e messa a disposizione della Procura della Repubblica. In considerazione della gravità dei fatti, il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione personale dell’Avviso Orale di Pubblica Sicurezza, in conformità con quanto previsto dal Codice delle Leggi Antimafia.

Le dichiarazioni del Questore

Il Questore Sartori ha commentato l’episodio sottolineando la pericolosità della donna, definendola “violenta e pericolosa, in stato di alterazione psicofisica”. Ha inoltre evidenziato come l’utilizzo del TASER sia stato determinante per mettere in sicurezza la situazione e ha condannato con fermezza i comportamenti violenti che mettono a rischio l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini e degli agenti.

IPA