Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due adolescenti sono stati identificati e indagati per attentato alla sicurezza dei trasporti dopo aver praticato il cosiddetto “train surfing” sui convogli della linea ferroviaria Brescia-Edolo. L’episodio, avvenuto nel mese di luglio, è stato scoperto grazie alle denunce del personale Trenord e all’analisi di video pubblicati sui social network. Le indagini sono state condotte dalla Polizia ferroviaria di Brescia e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni bresciano.

Le indagini della Polizia ferroviaria

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita dopo che il personale di Trenord aveva segnalato la presenza di due ragazzi sui tetti dei treni in corsa. Gli agenti hanno quindi avviato una serie di accertamenti, analizzando i filmati diffusi sulle piattaforme social, in cui si vedeva chiaramente un giovane intento a “surfare” sul tetto di un convoglio, mentre un altro lo riprendeva con lo smartphone.

L’identificazione dei responsabili

Gli investigatori hanno ricostruito l’identità dei protagonisti del gesto pericoloso attraverso l’analisi dei profili social, l’individuazione degli amici in comune e la visione delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza della stazione di Brescia. Grazie a questi elementi, sono riusciti a risalire ai due minorenni, rispettivamente di 15 anni e 17 anni, che sono stati indagati in stato di libertà.

Il fenomeno del “train surfing”

Il “train surfing” consiste nel salire sui tetti dei treni in movimento, spesso per realizzare video da condividere sui social network. Questa pratica, nata in altri Paesi e diffusa tramite internet, è estremamente rischiosa e può avere conseguenze gravissime. I due ragazzi della linea Brescia-Edolo hanno emulato questo comportamento, mettendo a repentaglio non solo la propria vita, ma anche la sicurezza dei trasporti pubblici.

I rischi per la sicurezza

Le condotte dei due giovani hanno rappresentato un potenziale pericolo per la sicurezza dei convogli ferroviari. Sul tetto dei treni, infatti, si trovano le condotte che gestiscono i sistemi di frenatura, la cui integrità è fondamentale per il funzionamento del mezzo. Inoltre, il rischio di cadute, folgorazione da contatto con le linee elettriche o collisione con infrastrutture ferroviarie rende il “train surfing” una pratica che può risultare fatale.

Le conseguenze legali

La Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Brescia ha indagato i due ragazzi per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti. Questo tipo di reato prevede pene severe, proprio per la gravità delle conseguenze che possono derivare da comportamenti simili. L’obiettivo delle indagini è anche quello di scoraggiare l’emulazione di tali gesti da parte di altri giovani.

Il ruolo dei social network

La diffusione dei video sui social network ha contribuito a rendere noto il caso e a facilitare il lavoro degli investigatori. Tuttavia, la ricerca di visibilità online può spingere i ragazzi a compiere azioni sempre più pericolose, sottovalutando i rischi per sé e per gli altri. Le forze dell’ordine invitano i giovani a riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni e a non lasciarsi influenzare da mode pericolose.

La risposta delle istituzioni

Le autorità hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra personale ferroviario, forze dell’ordine e cittadini per prevenire episodi simili. La tempestiva segnalazione da parte di Trenord ha permesso di avviare rapidamente le indagini e di identificare i responsabili. Le istituzioni ribadiscono la necessità di sensibilizzare i giovani sui pericoli legati a comportamenti estremi e sull’importanza del rispetto delle regole.

Prevenzione e sensibilizzazione

Per contrastare il fenomeno del “train surfing”, le forze dell’ordine stanno intensificando le attività di controllo nelle stazioni e sui convogli, oltre a promuovere campagne di informazione rivolte ai più giovani. L’obiettivo è prevenire nuovi episodi e tutelare la sicurezza di tutti gli utenti del trasporto ferroviario.

Conclusioni

Il caso dei due minorenni indagati per attentato alla sicurezza dei trasporti rappresenta un campanello d’allarme sulla diffusione di pratiche pericolose tra i giovani, spesso alimentate dalla ricerca di notorietà sui social network. Le autorità invitano a non sottovalutare i rischi e a collaborare per garantire la sicurezza di tutti. Per ulteriori approfondimenti sulla città di Brescia, è possibile consultare i portali informativi locali.

IPA