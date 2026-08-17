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È di tre arresti per furto aggravato il bilancio delle operazioni di controllo straordinario condotte dalle forze dell’ordine a Brescia durante il ponte di Ferragosto. L’azione è stata disposta per garantire la sicurezza pubblica in vista dell’aumento dei flussi turistici e per prevenire episodi di illegalità diffusa.

Controlli straordinari per la sicurezza pubblica

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le attività di prevenzione e repressione sono state avviate a partire da giovedì scorso e si sono protratte fino alla mattinata odierna. L’intervento, coordinato dal Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, è stato pianificato in collaborazione con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’obiettivo era quello di prevenire possibili iniziative che potessero destabilizzare l’ordine pubblico, soprattutto nelle aree segnalate dai sindaci per criticità legate alla sicurezza urbana.

Le operazioni hanno coinvolto le principali forze dell’ordine: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, POLFER e i militari dell’Operazione “Strade Sicure”. I controlli si sono concentrati nelle zone più sensibili del capoluogo e della provincia, tra cui il centro storico, l’Autostazione, la Stazione Ferroviaria, la Metropolitana cittadina, via Milano, via Corsica, via Sardegna, Piazza della Repubblica, zona del Carmine, Parco Gallo e Parco Falcone e Borsellino.

Il furto dell’auto delle Poste Italiane: la ricostruzione

Il fatto più rilevante emerso dai controlli riguarda il furto aggravato di un’autovettura delle Poste Italiane. L’episodio si è verificato in via Pietro Nenni, dove tre giovani – un 22enne bresciano incensurato, un 19enne bengalese e un altro 22enne bresciano con precedenti – sono stati individuati e arrestati dagli agenti della Squadra Volante.

L’operazione ha preso il via dopo una segnalazione al numero di emergenza 112 NUE da parte del personale di vigilanza, che aveva notato un’auto delle Poste in movimento e sospettava fosse stata rubata. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, trovando l’auto con a bordo uno dei giovani e, davanti al veicolo, una motocicletta con gli altri due complici.

Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, è stato possibile ricostruire la dinamica: i due ragazzi sulla motocicletta sono arrivati nel parcheggio di via Pietro Nenni, hanno infranto il vetro posteriore dell’auto usando la pedana del motociclo, poi uno di loro è salito a bordo e ha avviato il veicolo con le chiavi lasciate all’interno.

Il complice sulla moto ha fatto da apripista lungo via Sostegno fino a via Porta Pile, dove l’auto è stata parcheggiata. Successivamente, i due hanno raggiunto il terzo giovane e gli hanno consegnato le chiavi, facendolo risalire a bordo. Proprio in quel momento sono intervenuti gli agenti, che hanno bloccato sia l’auto che la motocicletta, procedendo al controllo e poi all’arresto dei tre per furto aggravato in concorso.

Altri interventi: denunce e provvedimenti amministrativi

Nel corso delle operazioni, le forze dell’ordine hanno effettuato numerosi controlli anche in altri contesti cittadini. In Piazza della Loggia, un cittadino marocchino 37enne senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di varia natura, è stato fermato e denunciato alla Procura della Repubblica. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol e molesto verso i presenti, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico durante una perquisizione personale. Il coltello è stato sequestrato e, essendo irregolare sul territorio nazionale, il Questore ha emesso nei suoi confronti un Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale.

Un cittadino tunisino 30enne, regolare in Italia ma con numerosi precedenti, è stato denunciato per inosservanza al Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore di Brescia. Nei suoi confronti è stata avviata la procedura per la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dal territorio nazionale.

La Guardia di Finanza ha fermato un cittadino egiziano 23enne, la cui richiesta di asilo politico era stata dichiarata inammissibile. L’uomo è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione e avviato alla procedura di espulsione.

In Viale della Stazione, un 32enne bresciano pregiudicato è stato denunciato per inosservanza al Foglio di Via Obbligatorio e trovato in possesso di un coltello a serramanico, subito sequestrato dagli agenti.

Un ulteriore controllo presso un hotel in via della Stazione, scattato a seguito di una segnalazione dal sistema Alloggiati web, ha portato all’identificazione di un cittadino marocchino 28enne pregiudicato e irregolare. L’uomo ha ammesso di essersi registrato con documenti di un conoscente per nascondere la propria situazione di clandestinità. È stato denunciato per false generalità a pubblico ufficiale e soggiorno illegale in Italia, e nei suoi confronti è stato emesso un Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale.

Bilancio dei controlli e dichiarazioni delle autorità

Al termine delle attività, sono stati controllati 32 autoveicoli e 196 persone, con la contestazione di 3 sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada. Le operazioni hanno visto la collaborazione della Divisione Anticrimine e dell’Ufficio Immigrazione della Questura.

Il Questore Sartori ha sottolineato come, nei periodi festivi, l’aumento dei turisti comporti anche una fisiologica crescita dei fenomeni di microcriminalità. Le attività di prevenzione e controllo, secondo Sartori, sono fondamentali per garantire la percezione di sicurezza tra cittadini e visitatori e per evitare che si radichino fenomeni delinquenziali e soggetti dediti ad attività criminali che minano la convivenza civile.

Operazioni straordinarie ad alto impatto, con modalità simili a quelle appena concluse, verranno ripetute anche in altri contesti territoriali della provincia, in accordo con le amministrazioni comunali interessate.

IPA