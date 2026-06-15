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Eseguito un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato a Casalgrande, dove un 41enne straniero senza fissa dimora è stato fermato dopo aver lanciato sassi contro auto in sosta e contro i militari stessi. L’uomo è stato ristretto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia.

I fatti: sassi contro auto e militari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato quando un uomo ha iniziato a scagliare pietre contro le vetture parcheggiate in strada. All’arrivo dei militari, la situazione non si è placata, anzi, l’individuo ha proseguito con il lancio di sassi, prendendo di mira anche i carabinieri intervenuti per fermarlo.

L’uomo, identificato come un 41enne di origine straniera e senza fissa dimora, si è reso protagonista di un episodio di particolare violenza. Dopo aver preso di mira le auto in sosta, ha rivolto la sua aggressività anche verso i militari dell’Arma, arrivando a tentare di colpire una carabiniera con una grossa pietra. Solo la prontezza di riflessi di un collega ha impedito che la situazione degenerasse in conseguenze più gravi.

Minacce e atteggiamenti intimidatori

Nonostante i ripetuti tentativi dei carabinieri di riportare l’uomo alla calma, questi ha continuato a inveire, proferendo minacce di morte e mantenendo un comportamento intimidatorio. La situazione ha richiesto un intervento deciso da parte dei militari, che sono stati costretti ad agire con la forza per contenerlo e garantire la sicurezza di tutti i presenti.

L’arresto e le accuse

Al termine dell’intervento, l’uomo è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Dopo le formalità di rito, è stato ristretto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano.

IPA