Un arresto a Caserta per evasione domiciliare, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni ai danni di personale sanitario: un uomo di 34 anni, originario di Maddaloni, è stato fermato dopo aver tentato la fuga dall’ospedale di Marcianise, dove era stato trasportato per un presunto tentativo di suicidio.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, misura disposta a seguito di precedenti reati contro il patrimonio commessi lo scorso anno nel napoletano. Nella giornata dell’arresto, il soggetto ha dichiarato di aver ingerito un numero cospicuo di pastiglie, sostenendo di aver tentato il suicidio. Per questo motivo, è stato trasportato in ambulanza presso il nosocomio di Marcianise per ricevere le cure necessarie.

L’aggressione al personale sanitario

Dopo i primi accertamenti medici, che hanno escluso conseguenze gravi per la salute dell’uomo, la situazione è precipitata. In evidente stato di agitazione, il trentaquattrenne ha iniziato a inveire contro il personale sanitario impegnato nelle cure, passando rapidamente dalle minacce verbali alle lesioni fisiche nei confronti degli operatori. L’episodio ha generato momenti di forte tensione all’interno della struttura ospedaliera.

La fuga e l’intervento della Polizia

Approfittando della confusione, l’uomo ha rimosso il dispositivo elettronico di controllo e si è dato alla fuga. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marcianise, informati dell’accaduto, hanno immediatamente avviato le ricerche nella zona circostante l’ospedale. Il soggetto è stato individuato poco distante dalla struttura sanitaria. Alla vista dei poliziotti, ha reagito con violenza, colpendo gli agenti e opponendo resistenza all’arresto.

L’arresto e il trasferimento in carcere

Dopo una breve colluttazione, i poliziotti sono riusciti a bloccare l’uomo e a procedere al suo arresto. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il trentaquattrenne è stato trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria C.V., dove resterà in attesa del giudizio di convalida.

