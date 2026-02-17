Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e 44 chilogrammi di cocaina sequestrati; questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra mobile di Catania. Un corriere proveniente da fuori regione è stato fermato dopo un inseguimento mentre tentava di consegnare un ingente quantitativo di droga in città. L’uomo è stato arrestato per detenzione di droga, dopo che la polizia ha scoperto la sostanza stupefacente nascosta in appositi vani dell’auto.

Corriere trasportava droga a Catania

Tutto ha avuto inizio quando gli agenti della Squadra mobile di Catania hanno ricevuto, tramite la loro rete di informatori, la notizia dell’arrivo in città di un corriere proveniente da fuori regione.

L’uomo, secondo le segnalazioni, avrebbe dovuto consegnare un grosso quantitativo di cocaina, viaggiando a bordo di una utilitaria.

Per intercettare il sospetto la polizia ha predisposto un servizio di pattugliamento nelle aree indicate dalla segnalazione. Durante i controlli gli agenti hanno notato un’auto guidata da un pregiudicato già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati al possesso di droga.

Alla vista della polizia il conducente, invece di fermarsi all’alt, ha accelerato tentando la fuga. Ne è nato un breve inseguimento al termine del quale l’auto è stata bloccata, ma il conducente è riuscito a scappare a piedi.

Il sequestro della cocaina

Un controllo accurato del veicolo ha permesso agli investigatori di scoprire, nascosti in appositi vani ricavati nella carrozzeria, diversi pacchi contenenti cocaina per un peso complessivo di 44 chilogrammi. Oltre alla droga sono stati trovati anche due passaporti e un telefono cellulare. Il ritrovamento conferma la professionalità e l’organizzazione del traffico di stupefacenti che avrebbe dovuto rifornire il mercato locale.

Le indagini successive hanno portato a scoprire che l’intestataria dell’auto aveva sporto denuncia di furto del mezzo, dichiarando che all’interno si trovavano anche i documenti del suo compagno. Gli accertamenti hanno però permesso di appurare che si trattava di una simulazione di reato, messa in atto per ostacolare le indagini e depistare la polizia.

L’arresto del sospettato

Per chiudere il cerchio i poliziotti hanno convocato il sospettato presso gli uffici della Squadra mobile con il pretesto della restituzione dell’auto e dei documenti.

Una volta che l’uomo si è presentato è stato arrestato per detenzione di droga. L’operazione ha così permesso di bloccare un importante canale di approvvigionamento di stupefacenti destinato al mercato di Catania.

IPA