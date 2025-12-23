Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per evasione e tentata rapina nella notte in via D’Amico a Catania. Una donna di 46 anni, già nota alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio, è stata fermata dopo essere stata sorpresa a rovistare all’interno di un’auto, con l’intento di sottrarre oggetti, e aver tentato di aggredire il proprietario del veicolo. L’arresto è stato eseguito dagli agenti della Squadra Volanti della Questura, con il supporto dell’Esercito Italiano, nell’ambito dei servizi notturni di controllo del territorio.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza. L’episodio si è verificato in via D’Amico, dove una chiamata ha allertato la sala operativa della Questura di Catania per un furto in corso.

L’intervento degli agenti e la dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito, la donna, già arrestata pochi giorni prima per evasione da una comunità di recupero per tossicodipendenti situata in provincia, è stata sorpresa dal proprietario dell’auto mentre stava rovistando all’interno del veicolo. L’uomo ha riferito agli agenti di averla trovata intenta a cercare oggetti da rubare e di averla vista tentare di scardinare l’autoradio dal suo alloggiamento.

Il proprietario, dopo aver richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, è riuscito a bloccare la donna, che ha reagito tentando di fuggire. Nel tentativo di divincolarsi, la 46enne ha spintonato l’uomo e ha cercato di colpirlo con calci e pugni, senza però riuscire a scappare.

L’arresto e i precedenti della donna

All’arrivo degli agenti della Squadra Volanti, coadiuvati da personale dell’Esercito Italiano impegnato nell’operazione “Strade Sicure”, la donna è stata immediatamente riconosciuta. Già nota per i suoi numerosi precedenti in materia di reati contro il patrimonio e assuntrice di crack, la 46enne era stata arrestata di recente per evasione dalla comunità di Biancavilla, dove avrebbe dovuto rimanere in base a quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Gli agenti hanno accompagnato la donna negli uffici di polizia per gli accertamenti di rito. Al termine delle verifiche, è scattato l’arresto per tentata rapina ed evasione dalla comunità di Biancavilla.

Le decisioni dell’Autorità Giudiziaria

Di quanto accaduto è stato informato il Pubblico Ministero di turno, che ha disposto il trasferimento della donna presso la casa circondariale di Piazza Lanza, in attesa del giudizio di convalida davanti al GIP.

Il contesto e le attività di controllo

L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi notturni di pattugliamento del territorio svolti dalla Polizia di Stato e dall’Esercito Italiano a Catania, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati contro il patrimonio e garantire la sicurezza dei cittadini.

IPA