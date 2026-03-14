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Un arresto per fuga con messa in pericolo dell’incolumità altrui è stato effettuato nei giorni scorsi a Catania. Un uomo di 28 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo aver ignorato un posto di controllo e aver tentato di sottrarsi agli agenti, rischiando di investire un poliziotto. L’episodio si è verificato in piazza Mancini Battaglia, come previsto dal nuovo “Decreto Sicurezza” entrato in vigore il 25 febbraio.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato quando una pattuglia della squadra volanti della Questura di Catania ha intimato l’alt a un’automobile sospetta. L’uomo alla guida, un catanese di 28 anni, invece di fermarsi ha accelerato bruscamente, invertendo il senso di marcia in modo pericoloso e mettendo a rischio la sicurezza degli altri automobilisti presenti in un punto nevralgico del traffico cittadino.

L’inseguimento e la perquisizione

La fuga dell’uomo è durata pochi minuti: gli agenti non lo hanno mai perso di vista e sono riusciti a bloccarlo in via Del Roveto. Una volta fermato, il 28enne è stato sottoposto a perquisizione personale. Durante il controllo, i poliziotti hanno rinvenuto una dose di marijuana, motivo per cui il giovane è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, con conseguenti provvedimenti amministrativi.

L’arresto e le conseguenze amministrative

Dopo l’identificazione, il giovane è stato arrestato per il reato di fuga con messa in pericolo dell’incolumità altrui, come previsto dalla recente normativa sulla sicurezza. In attesa della definizione giudiziaria, al 28enne è stata sospesa la patente di guida e la sua auto è stata sottoposta a confisca. L’informazione è stata trasmessa al Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, che ha disposto il trasferimento dell’indagato nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del processo per direttissima.

La decisione del giudice

Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha applicato nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria competente per territorio.

IPA