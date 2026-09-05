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È stato eseguito un arresto per tentata estorsione a Roma. Un uomo di 38 anni, senza fissa dimora e in stato di ebrezza, è stato fermato dopo aver minacciato il titolare di un minimarket nel quartiere Centocelle, chiedendo 20 euro sotto la minaccia di incendiare il locale.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato poco prima della mezzanotte in via Federico Delpino, nel quartiere Centocelle. Un cittadino italiano di 38 anni, visibilmente ubriaco e senza una residenza fissa, ha fatto irruzione in un minimarket gestito da un cittadino del Bangladesh di 39 anni. L’uomo ha minacciato il proprietario, intimandogli di consegnare 20 euro e minacciando di dare fuoco al negozio in caso di rifiuto.

L’intervento dei Carabinieri

Pochi minuti dopo la segnalazione, i Carabinieri della Stazione di Roma Centocelle sono intervenuti sul posto. All’arrivo dei militari, l’aggressore si trovava ancora all’esterno del locale, continuando a minacciare il commerciante. I Carabinieri sono riusciti a riportare l’uomo alla calma, lo hanno bloccato e messo in sicurezza, per poi condurlo in caserma.

Il 38enne è stato trattenuto in caserma su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo. L’uomo è gravemente indiziato del reato di tentata estorsione.

Il contesto e le reazioni

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti del quartiere Centocelle, una zona di Roma spesso al centro delle cronache per episodi di microcriminalità. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di evitare conseguenze più gravi sia per il commerciante che per l’incolumità pubblica.

IPA