Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato denunciato per aggressione, lesioni personali e minacce dopo un intervento condotto dalla Polizia di Stato a Città di Castello (Perugia). L’episodio è avvenuto durante la consegna di un pacco, quando il destinatario ha aggredito prima la corriere e poi il suo responsabile, che ha riportato quattro giorni di prognosi per le lesioni subite.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato mentre una dipendente di una ditta di spedizioni stava effettuando una consegna presso un’abitazione di Città di Castello. Il destinatario del pacco, un cittadino italiano nato nel 1984 e già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona, ha iniziato a lamentarsi per il ritardo della consegna. La situazione è rapidamente degenerata: l’uomo ha rivolto offese e minacce alla corriere, assumendo un comportamento sempre più aggressivo.

L’intervento del responsabile e l’escalation della violenza

La donna, spaventata dall’atteggiamento del destinatario, si è vista costretta a rifugiarsi all’interno del proprio mezzo di lavoro per mettersi al sicuro. Nel frattempo, ha richiesto l’intervento del responsabile della filiale, che è giunto sul posto per tentare di riportare la calma tra le parti. Tuttavia, anche il responsabile è stato vittima di aggressione: l’uomo lo ha colpito, procurandogli lesioni giudicate guaribili in quattro giorni dai sanitari intervenuti successivamente.

Le indagini e l’identificazione del responsabile

Gli accertamenti svolti dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Città di Castello hanno permesso di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di individuare il presunto autore dell’aggressione. Si tratta di un cittadino italiano, classe 1984, già gravato da precedenti per reati contro la persona. L’uomo è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali e minacce.

IPA