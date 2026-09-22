Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato eseguito un arresto a Crotone a seguito di un episodio avvenuto in viale Regina Margherita. Un uomo di nazionalità nigeriana è stato fermato in flagranza per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, danneggiamento aggravato e porto di armi ed oggetti atti ad offendere, dopo aver colpito con spranghe di ferro diverse auto parcheggiate e aver aggredito gli agenti intervenuti sul posto.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato questa mattina a Crotone, precisamente in viale Regina Margherita. Un cittadino ha contattato il numero unico di emergenza 112 per segnalare la presenza di un uomo in evidente stato di agitazione, intento a danneggiare le autovetture parcheggiate utilizzando delle spranghe di ferro.

Gli agenti delle Volanti sono giunti rapidamente sul luogo indicato. Alla vista degli operatori, l’uomo non ha interrotto la sua condotta, anzi ha colpito con violenza una delle auto di servizio della Polizia, danneggiandola, e si è poi scagliato contro i poliziotti. Ne è nata una colluttazione durante la quale gli agenti, con notevoli difficoltà, sono riusciti a disarmare e contenere l’ira dell’uomo, che ha opposto una violenta resistenza.

Feriti cinque agenti durante l’intervento

Nel corso dell’operazione, cinque poliziotti hanno riportato lesioni e sono stati sottoposti alle cure del personale sanitario. Dopo gli accertamenti medici, tutti sono stati dimessi con una prognosi di 30 giorni ciascuno, salvo complicazioni.

L’uomo, una volta immobilizzato, è stato accompagnato presso gli Uffici di Polizia dove è stato identificato. Al termine degli accertamenti, è stato arrestato e condotto presso la locale Casa Circondariale. Sono stati inoltre avviati gli accertamenti di competenza da parte dell’Ufficio Immigrazione per valutare la sua permanenza sul territorio nazionale.

Le indagini e le denunce dei proprietari delle auto danneggiate

Gli approfondimenti investigativi, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, diretta dal Procuratore Domenico Guarascio, hanno permesso di accertare che, prima dell’arrivo degli agenti, l’uomo aveva già danneggiato diverse autovetture parcheggiate. I proprietari dei veicoli sono stati individuati e sono state raccolte le relative denunce.

Il contesto dell’operazione e la sicurezza cittadina

L’operazione di Polizia si inserisce nell’ambito dei servizi predisposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati e al rafforzamento delle attività di controllo del territorio. Particolare attenzione viene riservata alla tutela della sicurezza dei cittadini e alla tempestività degli interventi in situazioni di emergenza.

IPA