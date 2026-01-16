Follia a Ivrea, 26enne sale sul cofano di un'auto e prende a calci il parabrezza poi insulta i poliziotti
Un cittadino marocchino di 26 anni è stato arrestato a Ivrea per resistenza, lesioni e ubriachezza dopo aver danneggiato alcune auto.
Eseguito un arresto per resistenza e lesioni personali a Ivrea, dove un cittadino marocchino di 26 anni è stato fermato dopo aver danneggiato alcune auto in via Circonvallazione. L’uomo è stato anche denunciato per ubriachezza molesta.
L’intervento degli agenti
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando una pattuglia del Commissariato di P.S. “Ivrea e Banchette” è stata avvicinata da alcuni cittadini che segnalavano la presenza di una persona in evidente stato di agitazione. L’uomo, secondo quanto riferito dai testimoni, stava prendendo a calci il parabrezza di un’auto dopo essersi arrampicato sul cofano.
Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato il soggetto mentre continuava a danneggiare il veicolo. Alla vista dei poliziotti, il cittadino marocchino ha iniziato a insultarli e ha tentato di colpirli, opponendo una decisa resistenza all’arresto. Anche dopo essere stato condotto nell’auto di servizio e successivamente negli uffici di polizia, l’uomo ha mantenuto un atteggiamento violento e provocatorio.
Accertamenti e provvedimenti
Nel corso degli accertamenti, è emerso che il fermato era già destinatario di un provvedimento di allontanamento prefettizio ai sensi dell’art. 2 T.U.L.P.S. La Procura della Repubblica di Ivrea ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.