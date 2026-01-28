Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e sequestro di sostanze stupefacenti: questo il risultato di un inseguimento avvenuto nella serata di domenica 25 gennaio a Livorno. Un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dalla Polizia dopo una fuga rocambolesca per le vie cittadine culminata in un incidente stradale e nella scoperta di cocaina e hashish destinati allo spaccio.

Un arresto a Livorno

L’episodio si è verificato a Livorno durante un normale servizio di controllo del territorio da parte della Sezione Volanti.

Nel corso della serata di 25 gennaio una pattuglia ha notato un’autovettura che circolava in via Fattori con i fari spenti. Gli agenti hanno deciso di procedere a un controllo intimando l’alt al conducente. Tuttavia, l’uomo al volante ha reagito dandosi immediatamente alla fuga a folle velocità, attraversando diverse strade cittadine e mettendo in pericolo la sicurezza degli altri utenti della strada.

L’inseguimento si è protratto fino alla zona Sorgenti, dove il fuggitivo ha abbattuto un palo della segnaletica stradale. Dopo una breve sosta la corsa è ripresa e, svoltando contromano in una via a senso unico, l’uomo ha ignorato la presenza di un veicolo proveniente dalla direzione opposta andando a impattare violentemente contro di esso. L’urto ha coinvolto anche altre tre autovetture in sosta, causando ulteriori danni.

La fuga a piedi e la resistenza agli agenti

Nonostante l’auto fosse ormai inutilizzabile il conducente ha tentato di proseguire la fuga a piedi percorrendo varie vie della zona nord della città.

Gli agenti, però, sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo. Nel tentativo di sottrarsi all’arresto l’uomo ha sferrato pugni, calci e gomitate contro i poliziotti, ma è stato comunque immobilizzato e tratto in arresto.

Le perquisizioni e il ritrovamento della droga

Una volta fermato il soggetto è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare. Gli agenti hanno rinvenuto nella tasca dei pantaloni un involucro in cellophane contenente frammenti e resti di sostanza stupefacente, oltre a 160 euro in contanti.

All’interno dell’auto sono stati trovati 23 involucri termosaldati in cellophane trasparente, contenenti una sostanza solida di colore bianco per un peso lordo di 18,37 grammi. Gli accertamenti di laboratorio hanno confermato che si trattava di cocaina.

La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione dell’uomo, dove sono stati rinvenuti ulteriori 7 involucri termosaldati in cellophane trasparente contenenti cocaina per un peso lordo di 3,95 grammi, e 3 frammenti solidi di hashish dal peso complessivo di 4,34 grammi. Inoltre sono stati sequestrati 2.900 euro in banconote.

L’identità e la posizione dell’arrestato

Portato presso gli Uffici di Polizia è emerso che l’uomo era irregolare sul territorio nazionale, già deferito all’Autorità Giudiziaria, privo di patente di guida e con diversi alias.

Per la condotta tenuta è stato arrestato in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Le conseguenze e le precisazioni

Al termine delle procedure di rito il soggetto è stato accompagnato presso la casa circondariale “Le Sughere” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’episodio ha destato particolare attenzione a Livorno, dove la Polizia di Stato continua a monitorare il territorio per contrastare fenomeni di spaccio e garantire la sicurezza dei cittadini.

