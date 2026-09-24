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Un cittadino è stato deferito e un ingente quantitativo di rifiuti edili è stato recuperato in seguito a un’operazione dei Carabinieri Forestali sulle sponde del Lago Maggiore. L’uomo, proprietario di un immobile, è stato denunciato per abbandono di rifiuti dopo che materiali da demolizione sono stati trovati nelle acque del lago, gettati per eludere i costi di smaltimento.

La segnalazione di un residente dà il via alle indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è scaturito grazie alla segnalazione di un cittadino che ha notato alcune persone gettare scarti edili nelle acque del Lago Maggiore, in prossimità di un immobile in fase di ristrutturazione. Il gesto non è passato inosservato e ha spinto il residente a rivolgersi alle autorità, dando così avvio alle indagini.

I militari del Nucleo di Luino sono intervenuti tempestivamente sul luogo indicato, dove hanno potuto constatare la presenza di numerosi cumuli di materiale da demolizione, tra cui conglomerati cementizi e piastrelle, abbandonati nelle acque del lago. L’area, sottoposta a particolare tutela ambientale e paesaggistica, è risultata gravemente compromessa dalla presenza di questi rifiuti.

Ispezione subacquea e quantificazione del danno

Per valutare l’entità dello sversamento e il danno ambientale, è stata organizzata un’ispezione approfondita del fondale lacustre. L’operazione si è svolta anche via lago, grazie all’ausilio della Motovedetta della Compagnia Carabinieri di Luino e al supporto dei sommozzatori dell’Associazione Nazionale Istruttori Subacquei. Gli specialisti hanno rinvenuto e documentato con riprese video un ingente quantitativo di detriti, depositati a una profondità compresa tra i 7 metri e i 13 metri.

Le responsabilità del proprietario e la motivazione economica

A conclusione degli accertamenti, il proprietario dell’immobile è stato identificato come committente e titolare della ditta che ha eseguito i lavori. L’uomo è stato denunciato per aver deliberatamente sversato i materiali di risulta nel lago, con l’obiettivo di evitare i costi di trasporto e conferimento presso gli impianti autorizzati. Tale condotta gli avrebbe procurato un illecito vantaggio economico, a scapito dell’ambiente.

Per la sola condotta di immissione incontrollata di rifiuti nelle acque, la normativa prevede la pena dell’arresto da sei mesi a due anni o l’ammenda da 3.000 euro a 27.000 euro. Al trasgressore sarà inoltre imposto di provvedere, a proprie spese, al recupero del materiale sommerso e al completo ripristino dello stato dei luoghi, per sanare il danno arrecato al bacino del Lago Maggiore.

La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine

L’episodio dimostra come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine sia fondamentale per contrastare gli illeciti ambientali e tutelare il territorio. La segnalazione tempestiva di un residente ha permesso di individuare e fermare una pratica dannosa, sottolineando l’importanza della partecipazione attiva della comunità nella difesa dell’ambiente.

La tutela del Lago Maggiore e l’impegno per l’ambiente

Il Lago Maggiore, area di particolare pregio naturalistico e paesaggistico, è oggetto di specifiche misure di protezione. Le autorità ribadiscono che la tutela dell’ambiente è una responsabilità collettiva e che la vigilanza costante, unita alla collaborazione tra cittadini e istituzioni, rappresenta uno strumento essenziale per prevenire e reprimere comportamenti illeciti. L’auspicio è che casi come questo servano da monito per scoraggiare future violazioni e promuovere una maggiore consapevolezza ambientale.

IPA