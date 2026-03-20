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Un arresto spettacolare e una fuga rocambolesca: è il bilancio di quanto avvenuto a Martinsicuro (Teramo) e nelle zone limitrofe. Un uomo di 32 anni, cittadino polacco, è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo essersi reso protagonista di una serie di atti violenti e furti culminati in un inseguimento che ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. L’episodio si è verificato subito dopo la sua liberazione a seguito di un giudizio direttissimo.

Un arresto a Martinsicuro, Teramo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il pomeriggio di ieri è stato teatro di un’operazione congiunta tra Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, che ha portato all’arresto di un cittadino polacco di 32 anni a Martinsicuro, in provincia di Teramo.

L’uomo, appena rimesso in libertà dopo l’udienza di convalida presso il Tribunale, si è dato alla fuga scatenando un inseguimento che ha coinvolto decine di agenti e richiesto l’impiego di un elicottero.

La sequenza degli eventi: dalla liberazione alla fuga

L’uomo era stato arrestato il giorno precedente dai Carabinieri per essersi reso responsabile di atti violenti e danneggiamenti a una finestra di una scuola di Martinsicuro e al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Giulianova.

Nella mattina era stato condotto davanti all’Autorità Giudiziaria per l’udienza di convalida. Al termine dell’udienza, che ne aveva disposto la liberazione, il trentaduenne ha approfittato di un momento di distrazione per fuggire precipitosamente dal Tribunale, dando così il via a una fuga spettacolare.

La fuga tra fiume, furti e inseguimenti

Durante la fuga l’uomo si è gettato nel fiume, riemergendo poco dopo quasi completamente spogliato nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Successivamente si è introdotto in un’abitazione da cui ha rubato un’autovettura.

Con questa ha sfondato il cancello d’ingresso e si è dato alla fuga a tutta velocità. Giunto nella zona di Poggio Cono ha speronato l’auto di un’altra automobilista, finendo con il mezzo in una scarpata.

Non pago, è sceso dall’auto e ha rubato dall’interno della vettura della donna una borsa e delle cesoie da giardino, proseguendo la fuga a piedi nella vegetazione circostante.

Il massiccio dispiegamento di forze

Le ricerche sono state avviate immediatamente. Oltre agli uomini della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri sono intervenuti anche la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco.

Per facilitare le operazioni è stato fatto decollare anche l’elicottero dell’Arma dei Carabinieri. Decine di operatori hanno setacciato la zona, impegnandosi in un inseguimento a piedi attraverso una vasta area boschiva.

L’intervento decisivo e l’arresto

Durante la caccia all’uomo un cittadino che si trovava nei pressi ha offerto il proprio quad a due operatori della Squadra Mobile, che sono così riusciti a raggiungere il fuggitivo in un fosso dove si era nascosto.

Una volta raggiunto, il trentaduenne ha opposto una violenta resistenza ingaggiando una lotta con i due agenti. Nonostante le ferite riportate – fortunatamente lievi – alla testa e agli arti, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo con il supporto degli altri colleghi della Squadra Volante, del Reparto Prevenzione Crimine e dell’Arma dei Carabinieri, sopraggiunti poco dopo.

Il trasferimento in Questura e la conclusione dell’operazione

L’uomo è stato quindi condotto in Questura per gli atti di rito e, al termine delle procedure, è stato trasferito presso il carcere di Castrogno. L’operazione si è conclusa con il fermo del trentaduenne, che dovrà ora rispondere dei numerosi reati commessi durante la fuga, tra cui danneggiamento, furto, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni agli agenti intervenuti.

IPA