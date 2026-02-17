Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un deferimento all’Autorità Giudiziaria e 20 quintali di legna sono stati sequestrati a seguito di un’operazione dei Carabinieri Forestali a Monteforte Irpino. Un uomo di 55 anni è stato sorpreso mentre tagliava e caricava legname in una zona protetta dei Monti del Partenio, dichiarata ad alto rischio frana.

Controlli ambientali e scoperta del taglio abusivo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nell’ambito di una serie di controlli mirati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali. I militari del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in collaborazione con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno intensificato la sorveglianza nelle aree rurali e boschive dei Monti del Partenio.

Durante uno di questi servizi, i Carabinieri hanno individuato un uomo intento a caricare su un’autovettura circa 20 quintali di legna di quercia, appena tagliata nel bosco circostante. L’area in questione, sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale, è classificata come zona ad elevato rischio frana (R3-R4), il che rende ancora più grave il gesto.

Denuncia e sequestro del materiale

L’uomo, un residente del posto di 55 anni, è stato immediatamente fermato e identificato dai militari. Dopo aver accertato la provenienza illecita della legna, i Carabinieri hanno proceduto a deferirlo in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino per furto e taglio abusivo di piante in area vincolata paesaggisticamente e a rischio idrogeologico.

Oltre alla denuncia, sono stati posti sotto sequestro la legna tagliata, la motosega utilizzata per il taglio e l’autovettura impiegata per il trasporto del materiale sottratto illegalmente.

Impatto ambientale e rischi per la collettività

L’area dei Monti del Partenio, dove è avvenuto il taglio abusivo, è particolarmente sensibile dal punto di vista ambientale. La zona, già dichiarata ad alto rischio frana, è sottoposta a vincoli stringenti proprio per tutelare l’equilibrio idrogeologico e prevenire dissesti che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza della popolazione e la salvaguardia del territorio.

Il prelievo illecito di legname in queste aree non solo costituisce un reato, ma contribuisce a indebolire la stabilità dei versanti, aumentando il rischio di smottamenti e frane, con possibili gravi conseguenze per l’ambiente e la collettività.

