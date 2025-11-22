Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un cittadino rumeno di 27 anni per aggressione e violenza ai danni di un operatore sanitario, colpito con un pugno al volto durante un intervento di emergenza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Policlinico di Monza. L’uomo, privo di fissa dimora e con precedenti penali, è stato fermato dalla Polizia di Stato nella notte del 19 novembre 2025. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 novembre 2025 presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Policlinico di Monza. La Centrale Operativa della Polizia è stata allertata da un equipaggio del 118, che ha segnalato un’aggressione ai danni di un soccorritore impegnato in un servizio di emergenza.

L’intervento della Polizia

Gli agenti della Volante sono arrivati sul posto in pochi minuti, trovando un uomo in evidente stato di agitazione dovuta all’assunzione di alcool. L’individuo aveva appena sferrato un pugno al volto di un operatore sanitario, che lo stava soccorrendo, causando una lesione giudicata guaribile in 14 giorni. Nonostante la presenza della Polizia, l’uomo ha continuato a mantenere un atteggiamento ostile e non collaborativo, tentando più volte di sottrarsi al controllo e opponendo resistenza agli agenti impegnati nella messa in sicurezza dell’area e del personale sanitario.

L’identificazione e l’arresto

L’uomo è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura di Monza e della Brianza, dove, attraverso accertamenti foto-dattiloscopici, è stato identificato come un cittadino rumeno di 27 anni, privo di fissa dimora, con precedenti penali e di polizia e senza documenti. Al termine delle procedure di rito, è stato tratto in arresto per i reati di violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate ai danni di personale sanitario nell’esercizio delle proprie funzioni.

Le conseguenze giudiziarie

L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida. Nella mattinata del 19 novembre, il cittadino rumeno è stato presentato al Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica di Monza per la convalida dell’arresto e lo svolgimento del giudizio direttissimo. Il giudice, oltre a convalidare l’arresto, ha disposto la custodia cautelare in carcere.

IPA