Un uomo è stato arrestato per incendio doloso e porto illegale d’arma dopo aver dato fuoco alla porta d’ingresso dell’abitazione della moglie. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso di evitare conseguenze più gravi e di assicurare l’uomo alla giustizia. L’episodio, avvenuto negli scorsi giorni a Palermo, è stato gestito grazie al coordinamento tra le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco, come reso noto dalla Polizia di Stato.

L’incendio e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attenzione delle forze dell’ordine rimane alta per quanto riguarda la prevenzione della criminalità e, in particolare, degli episodi di violenza domestica. L’episodio che ha portato all’arresto dell’uomo si inserisce proprio in questo contesto di rafforzamento della sicurezza urbana e di controllo del territorio.

Nei giorni scorsi, una donna ha richiesto l’intervento della Polizia dopo che il marito aveva appiccato il fuoco alla porta d’ingresso della sua abitazione. Secondo la ricostruzione degli agenti, l’uomo, dopo aver rivolto alcune richieste e minacce alla moglie, ha cosparso la porta con del liquido infiammabile e ha dato fuoco, per poi allontanarsi rapidamente dal luogo.

L’arrivo immediato delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha permesso di attivare la procedura operativa prevista in questi casi, mettendo in sicurezza sia l’area che la donna e le persone presenti nei dintorni. Il coordinamento della sala operativa della Questura si è rivelato fondamentale, fornendo in tempo reale tutte le informazioni necessarie per la gestione dell’emergenza e facendo intervenire anche il personale dei Vigili del Fuoco.

La fuga e la cattura

Raccolte le testimonianze di alcune persone presenti, che hanno riferito di aver visto l’uomo armato di pistola allontanarsi a bordo di un’auto, la Polizia ha continuato a monitorare l’abitazione della donna per garantirne la sicurezza. Parallelamente, è stata avviata una rapida attività di ricerca che ha portato all’individuazione del sospettato nei pressi del suo domicilio, ancora a bordo della vettura utilizzata per la fuga.

L’uomo è stato prontamente bloccato dagli agenti e trovato in possesso di una pistola, risultata poi oggetto di furto, con un colpo in canna e sette cartucce nel caricatore. Il possesso dell’arma e la sua provenienza illecita hanno aggravato ulteriormente la posizione dell’arrestato.

L’arresto e le conseguenze

Alla luce dei fatti accertati, l’uomo è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione e porto illegale di arma e incendio doloso. Il provvedimento è stato già convalidato dall’Autorità Giudiziaria locale.

IPA