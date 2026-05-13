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Eseguito un arresto per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale a Policoro (Matera). Un uomo di cinquant’anni, già sottoposto agli arresti domiciliari per altre vicende penali, è stato fermato in flagranza dopo aver aggredito la compagna e opposto resistenza agli agenti intervenuti su richiesta della vittima.

L’intervento della Polizia e la situazione in casa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in un’abitazione di Policoro, dove gli agenti del Commissariato di P.S. locale sono intervenuti a seguito di una chiamata di emergenza effettuata da una donna. La richiesta di soccorso è arrivata tramite il Numero Unico di Emergenza, segnalando una situazione di pericolo all’interno delle mura domestiche.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato la richiedente insieme al suo compagno convivente, un uomo già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per precedenti penali. L’uomo si è mostrato subito ostile nei confronti degli operatori, aggredendoli verbalmente e intimando loro di non entrare nell’abitazione. Ha urlato minacce sia agli agenti sia alla compagna, che appariva visibilmente spaventata e teneva in braccio una bambina di sei mesi.

La ricostruzione dei fatti: aggressione e richiesta di aiuto

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la donna presentava ecchimosi evidenti sul collo e lamentava un forte dolore al costato destro. Ha raccontato che il compagno, infastidito dal pianto della figlia, l’aveva aggredita brutalmente: l’ha afferrata per il collo, colpita con schiaffi e pugni e le ha tirato i capelli. La vittima è riuscita a rifugiarsi in bagno, dove si è chiusa a chiave e ha potuto chiamare le forze dell’ordine per chiedere aiuto.

I soccorsi e le condizioni della vittima

Gli operatori hanno richiesto l’intervento del personale sanitario del 118. La donna è stata trasportata in ospedale, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di 7 giorni. Durante il colloquio con la Polizia, la vittima ha riferito di aver subito in passato altri episodi di aggressioni fisiche e minacce da parte del compagno, delineando un quadro di violenze ripetute nel tempo.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trasferito presso la Casa Circondariale locale. Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità pregresse.

L’episodio avvenuto a Policoro riporta l’attenzione sul tema della violenza domestica e sulla necessità di interventi tempestivi per tutelare le vittime e prevenire ulteriori episodi di maltrattamenti.

IPA