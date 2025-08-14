Follia a Pompei, il video delle pietre rubate da un turista: nei guai un 51enne scozzese
Un turista scozzese denunciato per furto aggravato dopo aver nascosto pietre di Pompei nel suo zaino.
Sequestrate 6 pietre, nascoste nello zaino da un turista scozzese, nel Parco Archeologico di Pompei. Un lavoro di squadra che ha coinvolto una guida turistica in visita al sito, il personale del Parco, addetti vigilanza privata e i carabinieri. È sera e un uomo sta accompagnando alcuni stranieri tra le domus della città che nel 79 d.c. fu sepolta dalle ceneri del Vesuvio. Durante una spiegazione nota un turista raccogliere alcuni pezzi di pavimento di una delle strade della città antica. Ne raccoglie diverse e le adagia nello zaino. Senza pensarci la guida avvisa la direzione del parco e il corpo di vigilanza di piazza Esedra. Vigilanza e direzione allertano i carabinieri del posto fisso scavi, chiedendo loro di individuare il responsabile e recuperare quel tesoro prezioso. I militari lo troveranno poco dopo. Nei guai uno scozzese di 51 anni, denunciato per furto aggravato.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.