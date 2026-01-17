Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio dalla Polizia di Stato nella notte del 17 gennaio 2026 a Rimini. Il soggetto, un cittadino tunisino pluripregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato dopo aver aggredito i dipendenti di un locale e aver tentato la fuga a bordo di uno scooter rubato.

Un arresto a Rimini

L’episodio si è verificato nelle prime ore della notte, quando le Volanti sono intervenute in Viale Principe di Piemonte, nella zona Miramare di Rimini, a seguito di una segnalazione relativa a un soggetto particolarmente violento e molesto all’interno di un esercizio commerciale.

Secondo quanto riferito dalla Polizia, intorno alle 3:30 due pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono state inviate sul posto dopo che era stato segnalato un uomo che stava danneggiando gli arredi del locale e lanciando bottiglie contro i dipendenti.

L’uomo, inoltre, aveva inserito un fazzoletto all’interno di una bottiglia di vetro vuota, vi aveva dato fuoco e poi l’aveva scagliata a terra, provocando ulteriore scompiglio e pericolo per le persone presenti.

La fuga e l’inseguimento

All’arrivo delle Volanti gli agenti hanno subito individuato un soggetto che corrispondeva alle descrizioni fornite dalla sala operativa.

L’uomo si stava allontanando dal locale a bordo di un ciclomotore, senza indossare il casco e con un’andatura incerta, lasciando presumere che fosse sotto l’effetto di sostanze alcoliche.

Gli agenti hanno tentato di fermarlo intimandogli l’ALT tramite i dispositivi acustici e visivi, ma il conducente ha accelerato cercando di darsi alla fuga lungo il tratto pedonale del lungomare. Le pattuglie, mantenendo il contatto radio, hanno continuato a monitorare la situazione mentre il fuggitivo non accennava a rallentare né a fermarsi.

L’aggressione agli agenti e l’arresto

Giunto nel tratto pedonale il soggetto è stato raggiunto dagli agenti che, a piedi, hanno tentato di bloccarlo. In quel momento l’uomo ha puntato il ciclomotore contro il capopattuglia, tentando di investirlo. L’agente, pur riuscendo a fermare il fuggitivo, è stato colpito e scaraventato a terra, riportando lesioni giudicate guaribili in trenta giorni dal pronto soccorso.

Il fuggitivo, dopo aver perso l’equilibrio e essere caduto a terra, è stato raggiunto dagli altri operatori che, non senza difficoltà, sono riusciti a immobilizzarlo nonostante la sua resistenza e il comportamento aggressivo.

La perquisizione e il ritrovamento della droga

Durante la perquisizione personale, sotto il sellino dello scooter gli agenti hanno rinvenuto una sostanza solida di colore marrone, successivamente identificata come 50 grammi di hashish.

Inoltre è emerso che il ciclomotore utilizzato per la fuga era stato oggetto di furto e, dopo gli accertamenti, è stato restituito al legittimo proprietario.

Le accuse e le sanzioni

Il cittadino tunisino è stato condotto in Questura e tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Inoltre è stato denunciato per danneggiamento del locale, lancio pericoloso di oggetti, ricettazione, guida sotto l’influenza dell’alcool (con un tasso alcolemico di 1.90) e sanzionato amministrativamente per guida senza patente.

L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima nella mattinata successiva.

