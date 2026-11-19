Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dieci autobus sono stati danneggiati e un pullmino è finito in un fosso: i responsabili sarebbero due minorenni che sono stati identificati dalla Polizia a Rovigo. I ragazzi, rintracciati alla stazione prima dell’alba, sono sospettati di aver agito per emulare il videogioco GTA VI.

I danni al deposito e la fuga a Rovigo: pullmino nel fosso

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’incursione è avvenuta nella serata di ieri, attorno alle 23 circa, nell’area di deposito dei bus e dei pullmini di Busitalia Veneto, società del Gruppo FS, in via Petrarca. Dei circa 30 veicoli presenti, 10 sono stati danneggiati: sono stati infranti i vetri, rotte le macchine obliteratrici e provocati volontariamente urti tra i mezzi.

Le persone coinvolte hanno inoltre portato via un pullmino e lo hanno guidato fuori dal deposito. Dopo aver percorso circa 8 chilometri in direzione Lendinara, il veicolo è uscito di strada ed è finito in un fosso lungo la SR 88, in una zona rurale fuori dal centro urbano. I responsabili sono poi fuggiti a piedi.

Le indagini e l’ipotesi emulativa

I danni, che avranno ripercussioni per alcuni giorni sul trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, sono stati in parte compensati dall’intervento della società concessionaria. Busitalia Veneto ha fatto arrivare a Rovigo autobus sostitutivi già durante la notte.

Le indagini della Squadra Mobile e dell’Ufficio prevenzione generale, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, hanno permesso di identificare i presunti autori prima dell’alba e di rintracciarli alla stazione ferroviaria di Rovigo. Si tratta di 2 ragazzi minorenni residenti in provincia. Gli investigatori ritengono che il gesto non abbia una matrice politico-ideologica, ma possa essere un atto di vandalismo emulativo.

Gli elementi raccolti suggerirebbero un collegamento con GTA VI, il videogioco diffuso dalla mezzanotte di oggi per le principali console. Gli accertamenti proseguiranno secondo le indicazioni della Procura minorile, con il supporto della Polizia Scientifica e degli specialisti della Sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Rovigo.

Il richiamo del questore

Il questore di Rovigo, Andrea Straffelini, ha definito serie le conseguenze dell’atto, che ha colpito un servizio essenziale per famiglie, studenti e lavoratori. Ha riconosciuto che i disagi sono stati contenuti in parte da Busitalia Veneto e si è complimentato con la Questura per la rapidità della risposta investigativa e operativa. Straffelini ha infine espresso amarezza per la scarsa consapevolezza che, a suo giudizio, alcuni giovani mostrano rispetto alle conseguenze delle proprie azioni.