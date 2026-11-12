Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito due agenti durante un controllo. L’episodio è avvenuto nella serata di martedì 10 novembre in via Sacro Cuore, a Rovigo: il sospettato ha colpito i poliziotti alla testa con un bastone di legno ed è stato fermato dopo aver tentato la fuga.

Rovigo, poliziotti aggrediti con un bastone

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, sono intervenuti un equipaggio della Squadra Volante e uno della Digos della Questura. Gli agenti hanno raggiunto la zona, vicino all’ex centro commerciale “Le Torri”, dopo la segnalazione al numero di emergenza di una persona sospetta. Individuato l’uomo, si sono avvicinati per sottoporlo a un controllo.

Secondo l’ipotesi accusatoria, il sospettato ha reagito insultando e minacciando gli operatori, poi li ha colpiti al capo con il bastone che aveva con sé. I due agenti hanno riportato ferite lacero-contuse. Con l’arrivo di un altro equipaggio, l’uomo è stato immobilizzato e accompagnato in Questura, dove ha continuato a rivolgere frasi ingiuriose e minacciose ai poliziotti.

Le accuse e i provvedimenti

I due agenti sono stati medicati all’ospedale di Rovigo: a entrambi sono stati applicati punti di sutura. Uno ha ricevuto una prognosi di 10 giorni, l’altro di 12 giorni. L’uomo, italiano nato nel 1987 e residente fuori provincia, è stato arrestato. A suo carico sono state formulate, in ipotesi accusatoria, le accuse di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale e porto di oggetti atti a offendere.

La Procura ha chiesto la convalida dell’arresto con rito direttissimo e la custodia cautelare in carcere. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo però il divieto di dimora nel Comune di Rovigo. Il questore ha inoltre emesso nei confronti dell’uomo un divieto di ritorno per 4 anni nel Comune di Rovigo.

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