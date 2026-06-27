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Eseguito un arresto a Savona, dove una donna di 47 anni è stata fermata con l’accusa di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, evasione e lesioni personali aggravate. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di giovedì, quando la donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata sorpresa all’interno di un centro commerciale mentre tentava di impossessarsi di un paio di occhiali da sole. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la donna è stata inoltre deferita in stato di libertà per il reato di tentato furto.

La reazione violenta e l’aggressione agli agenti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’azione delle forze dell’ordine è scaturita a seguito di una segnalazione giunta al 1 1 2 NUE nel primo pomeriggio di giovedì. La chiamata segnalava la presenza sospetta di una donna all’interno di un centro commerciale situato nel centro cittadino di Savona. La donna, secondo quanto riferito, era intenta a sottrarre un paio di occhiali del valore di oltre 260 euro.

Giunti rapidamente sul posto, gli agenti delle Volanti hanno subito riscontrato un atteggiamento ostile da parte della donna. Nel tentativo di sottrarsi ai controlli, la sospettata ha reagito con violenza, aggredendo fisicamente gli operatori. In particolare, uno dei poliziotti è stato colpito con calci e morsi, riportando lesioni tali da rendere necessario il ricorso alle cure presso il Pronto Soccorso locale.

La dinamica dell’evasione e il tentato furto

Gli approfondimenti condotti dagli agenti hanno permesso di appurare che la donna era sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Inoltre, risultava gravata da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Nel corso dell’anno, la stessa era già stata arrestata per tentata rapina impropria, resistenza, lesioni e, nei giorni precedenti, per evasione.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nella giornata di giovedì la donna era uscita regolarmente dalla propria abitazione, in quanto autorizzata a recarsi presso un ufficio pubblico per motivi personali. Tuttavia, invece di seguire il percorso previsto, ha deciso di recarsi nel vicino centro commerciale, dove ha tentato di rubare gli occhiali da sole.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Al termine delle procedure di rito, la donna è stata arrestata per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, evasione e lesioni personali aggravate. Contestualmente, è stata denunciata per tentato furto. Dopo essere stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la donna è stata sottoposta al giudizio per direttissima, al termine del quale sono stati disposti nuovamente gli arresti domiciliari.

IPA