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Due uomini sono stati denunciati in stato di libertà dalla Polizia di Stato nell’ambito dei servizi straordinari predisposti per i XX Giochi del Mediterraneo. Un 21enne di Taranto è stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello, mentre un 51enne originario della provincia di Brindisi è stato deferito per furto aggravato. I fatti sono avvenuti durante controlli sulle principali arterie stradali della città e della provincia.

Controlli rafforzati durante i Giochi del Mediterraneo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i servizi straordinari sono stati intensificati in occasione dei XX Giochi del Mediterraneo, con particolare attenzione alle principali vie di comunicazione di Taranto e provincia. Durante uno di questi controlli, gli agenti della Polizia Stradale hanno notato due giovani a bordo di una moto di grossa cilindrata, entrambi privi di casco protettivo, mentre percorrevano la zona di Punta Penna.

Inseguimento e resistenza a pubblico ufficiale

Alla vista della pattuglia, il conducente della moto ha ignorato l’ALT imposto dagli agenti, aumentando la velocità nel tentativo di sottrarsi al controllo. Ne è nato un inseguimento durante il quale il giovane ha effettuato manovre pericolose, mettendo a rischio la sicurezza della circolazione stradale. Una volta giunti nel centro abitato di Taranto, il motociclista ha perso il controllo del mezzo, andando a urtare la fiancata destra dell’auto della polizia che lo stava inseguendo.

Sequestro di hashish e coltello

Durante il controllo immediatamente successivo all’incidente, gli agenti hanno trovato in possesso del passeggero della moto una modica quantità di hashish, che il giovane ha dichiarato essere per uso personale. Inoltre, è stato recuperato un coltello a serramanico con una lama di circa 9 centimetri, che il conducente, un 21enne tarantino, aveva gettato a terra nel tentativo di disfarsene prima di essere raggiunto dai poliziotti. Gli atti relativi sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente e il giovane è stato deferito in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello.

Furto aggravato sulla Strada Statale 7

Nel corso dello stesso servizio, le pattuglie della Polizia Stradale hanno sorpreso lungo la S.S. 7 un uomo intento a smontare il guardrail per impossessarsi della bulloneria. L’uomo, poi identificato come un 51enne originario della provincia di Brindisi, è stato individuato grazie alle numerose segnalazioni degli automobilisti che avevano notato la sua presenza insolita sulle barriere protettive della strada statale.

L’intervento degli agenti e il sequestro del materiale

Inizialmente i poliziotti sono intervenuti pensando a un possibile malore, ma una volta avvicinatisi hanno constatato che l’uomo stava effettivamente smontando alcuni tratti di guardrail. Aveva già accumulato un centinaio tra perni, bulloni e rondelle in ferro, probabilmente con l’intenzione di portarli via. Anche in questo caso, gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria e il 51enne è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato.

Ripristino della sicurezza stradale

Il tempestivo intervento dei tecnici dell’ANAS ha permesso di ripristinare le barriere protettive e di mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dal tentativo di furto. Grazie alla collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, è stato possibile evitare ulteriori rischi per la circolazione.

ANSA