Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato arrestato a Torino dopo aver aggredito il personale dell’ospedale Martini. La Polizia di Stato è intervenuta nella struttura in seguito alla segnalazione di una persona molesta: il cittadino marocchino, 36 anni, irregolare sul territorio nazionale, è accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Torino, ospedale Martini: 36enne urina nel corridoio e aggredisce il personale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi sono intervenuti gli agenti dell’UPGSP, dopo che una segnalazione alla centrale operativa aveva riferito della presenza dell’uomo all’interno dell’ospedale Martini. Prima dell’arrivo dei poliziotti, l’uomo ha urinato in un corridoio, davanti al personale sanitario e ad altri pazienti, e ha poi aggredito la guardia giurata: l’ha colpita alla testa con uno zaino. In un secondo momento ha sferrato un calcio a un’infermiera intervenuta sul posto.

Arrestato e messo in sicurezza

Gli agenti hanno raggiunto la struttura e hanno messo in sicurezza l’uomo, procedendo al suo arresto. Il loro intervento tempestivo ha evitato possibili ulteriori aggressioni ai danni del personale sanitario presente.

IPA