Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Furti e danneggiamenti alle auto in sosta: un uomo è stato arrestato a Torino, nel quartiere Aurora. Il cittadino marocchino, 27 anni e irregolare in Italia, è stato fermato dalla Polizia di Stato mentre agiva sulle vetture con un martello; è accusato di furto aggravato continuato.

Torino: le segnalazioni e l’intervento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nei giorni scorsi, intorno alla mezzanotte. I Falchi della Squadra Mobile, impegnati nei servizi di prevenzione e contrasto dei reati predatori, hanno ricevuto la segnalazione di un uomo con un martello che avrebbe tentato di danneggiare un’auto in piazza della Repubblica, per poi dirigersi verso corso Giulio Cesare.

Mentre gli investigatori controllavano la zona, è arrivata una seconda segnalazione: in via La Salle, all’angolo con via Carlo Noè, era stato appena commesso un furto all’interno di un’altra vettura. Il sospettato si era allontanato a piedi verso corso XI Febbraio e la sua descrizione coincideva con quella fornita in precedenza.

Bloccato mentre era in un’auto

Poco dopo, gli agenti hanno individuato l’uomo all’incrocio tra corso XI Febbraio e lungo Dora Savona. Si aggirava tra le auto parcheggiate e, dopo aver infranto il vetro deflettore di una vettura, ha preso una busta di plastica con attrezzi da lavoro. Ha poi danneggiato il deflettore di una seconda auto e si è diretto verso una terza. Le pattuglie intervenute in supporto lo hanno bloccato mentre si trovava ancora all’interno dell’ultima vettura.

Gli oggetti sequestrati

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato e sequestrato diversi oggetti ritenuti collegati all’attività illecita. Tra questi c’erano un martello di legno pesante, lungo circa 25 centimetri, che sarebbe stato usato per rompere i vetri, un cacciavite e alcuni coltellini. Sono stati inoltre recuperati effetti personali e beni di possibile provenienza furtiva: portafogli, carte di credito, di debito e prepagate intestate ad altre persone, occhiali da sole di marca, uno sport watch, contanti, accessori elettronici e materiale da lavoro.

Le contestazioni e l’arresto

Gli accertamenti svolti nell’area hanno permesso di ricostruire che il giovane avrebbe commesso furti su 3 auto in sosta e danneggiato altre 4 vetture. È stato quindi arrestato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

IPA