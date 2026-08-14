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È stato eseguito un arresto per tentato furto aggravato, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale a Verona. Un giovane di 23 anni, originario della Somalia, è stato fermato nei pressi di piazza Pradaval mentre tentava di allontanarsi con uno scooter rubato. L’uomo, durante il controllo, ha aggredito gli agenti, arrivando a mordere uno di loro. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’intervento della Polizia: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 4.30 di questa notte. Gli agenti delle Volanti, impegnati nel consueto servizio di controllo del territorio, hanno notato nei pressi di piazza Pradaval un giovane che si allontanava spingendo uno scooter. Insospettiti dall’atteggiamento del ragazzo, i poliziotti sono intervenuti per un controllo.

Alla vista degli agenti, il 23enne non solo si è rifiutato di collaborare, ma ha reagito in modo estremamente aggressivo. Ha iniziato a sputare contro i poliziotti, li ha colpiti con calci e pugni e, nel corso della colluttazione, ha morso uno degli agenti alla gamba. L’aggressività del giovane non si è placata nemmeno dopo essere stato fermato: durante il tragitto verso la Questura e negli uffici, ha continuato a insultare e sputare contro il personale, imbrattando la stanza dove era stato condotto per l’identificazione e gli accertamenti di rito.

Il furto dello scooter e i danni al mezzo

Le successive verifiche hanno permesso di risalire al proprietario dello scooter, che era stato parcheggiato in piazza Pradaval il giorno precedente. Il mezzo è stato ritrovato con entrambe le fiancate danneggiate e gli specchietti retrovisori staccati. Dopo la formalizzazione della denuncia, lo scooter è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

Al termine degli accertamenti, il 23enne è stato arrestato e trattenuto in Questura in attesa del giudizio direttissimo, fissato per la mattinata odierna. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti del giovane l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria quattro volte a settimana.

L’agente che ha subito il morso durante l’aggressione è stato accompagnato presso l’ospedale di Borgo Roma, dove ha ricevuto una prognosi di sette giorni per una ferita lacero-contusa alla gamba. Dopo le cure, è stato dimesso.

Il contesto: controlli e sicurezza in città

L’episodio si inserisce nell’ambito dei controlli ordinari svolti dalla Polizia di Stato per garantire la sicurezza a Verona, soprattutto nelle ore notturne e nelle aree più frequentate della città. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di evitare conseguenze più gravi e di restituire il mezzo rubato al proprietario.

IPA