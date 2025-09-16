Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un provvedimento di DASPO è stato emesso nei confronti di un uomo di 45 anni di Canino dopo che, durante una lite scoppiata sugli spalti di una partita di calcio giovanile, ha minacciato i presenti brandendo una motosega. L’episodio si è verificato il 15 marzo scorso presso lo stadio “G. Piermattei” di Canino, in provincia di Viterbo, durante l’incontro tra le squadre “ASD Pro Alba Canino” e “ASD Maremmana 1934”. Il provvedimento è stato adottato per garantire la sicurezza negli impianti sportivi e prevenire ulteriori episodi di violenza.

Le origini dell’episodio: una lite in campo e sugli spalti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio durante una partita del Campionato Provinciale “Juniores Under 19”. Una discussione tra alcuni calciatori in campo si è rapidamente estesa anche ai tifosi delle due squadre, generando un clima di forte tensione sugli spalti dell’impianto sportivo “G. Piermattei” di Canino. La situazione è degenerata quando il genitore di uno dei giocatori, di professione potatore, ha deciso di intervenire in modo del tutto inusuale.

La motosega sugli spalti: un gesto che ha scosso la comunità

Il protagonista dell’episodio, un uomo di 45 anni residente a Canino, ha recuperato una motosega dalla propria automobile e, con il motore spento, è tornato sugli spalti brandendola verso i presenti coinvolti nella lite. Il gesto, sebbene non abbia provocato feriti o danni materiali, ha suscitato grande paura tra i partecipanti e gli spettatori dell’incontro. L’azione dell’uomo è stata interrotta dall’intervento tempestivo di due pattuglie dei Carabinieri, che sono riuscite a riportare la calma sia tra i giocatori che tra il pubblico.

L’intervento delle forze dell’ordine e l’avvio delle indagini

La presenza delle forze dell’ordine si è rivelata fondamentale per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. I Carabinieri, giunti rapidamente sul posto, hanno sedato la lite e identificato i principali protagonisti dell’episodio. Successivamente, la D.I.G.O.S. della Questura di Viterbo ha avviato un’attenta attività investigativa per ricostruire l’accaduto nei dettagli e individuare le responsabilità.

L’identificazione e la segnalazione all’Autorità Giudiziaria

Grazie alle indagini condotte dalla D.I.G.O.S., l’uomo è stato identificato in modo certo come autore del gesto. La sua posizione è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria, che ha valutato la gravità della condotta e le possibili conseguenze per l’ordine pubblico e la sicurezza dei presenti. La Divisione Polizia Anticrimine ha quindi avviato una procedura istruttoria approfondita, al termine della quale è stato deciso di applicare la misura del DASPO.

Il provvedimento di DASPO: durata e conseguenze

Il DASPO (Divieto di Accesso ai Luoghi in cui si Svolgono Manifestazioni Sportive) è una misura di prevenzione che mira a tutelare la sicurezza negli impianti sportivi e a prevenire episodi di violenza o minaccia. Nel caso specifico, il provvedimento vieta all’uomo di accedere a qualsiasi luogo in cui si svolgano competizioni sportive per un anno. L’inosservanza di tale divieto comporta sanzioni penali severe: la legge prevede la reclusione da uno a tre anni e una multa compresa tra 10.000 euro e 40.000 euro.

La reazione della comunità e delle istituzioni

L’episodio ha destato grande preoccupazione nella comunità locale, soprattutto tra i genitori e i giovani atleti che frequentano abitualmente gli impianti sportivi di Canino. Le autorità hanno sottolineato l’importanza di mantenere un clima sereno e rispettoso durante le manifestazioni sportive, ribadendo la tolleranza zero verso qualsiasi forma di violenza o minaccia. Il Questore di Viterbo ha dichiarato che il provvedimento di DASPO rappresenta un segnale forte per scoraggiare comportamenti pericolosi e garantire la sicurezza di tutti i partecipanti agli eventi sportivi.

Prevenzione e sicurezza negli stadi: il ruolo del DASPO

Il DASPO è uno strumento introdotto dalla legislazione italiana per contrastare i fenomeni di violenza negli stadi e nelle aree adiacenti agli impianti sportivi. La sua applicazione è riservata a coloro che si rendono protagonisti di atti che mettono a rischio l’incolumità pubblica, come nel caso dell’uomo che ha brandito una motosega sugli spalti. Le forze dell’ordine, in collaborazione con le autorità giudiziarie, monitorano costantemente la situazione per prevenire nuovi episodi e intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Le sanzioni previste per la violazione del DASPO

Chi viola il DASPO rischia conseguenze penali molto gravi. La normativa prevede la reclusione da uno a tre anni e una sanzione pecuniaria che può arrivare fino a 40.000 euro. Queste misure sono state pensate per scoraggiare comportamenti pericolosi e garantire che gli impianti sportivi rimangano luoghi sicuri e accoglienti per tutti. Nel caso di Viterbo, l’applicazione del DASPO conferma l’impegno delle istituzioni nella lotta contro ogni forma di violenza negli stadi.

Conclusioni: un monito per il futuro

L’episodio avvenuto a Canino rappresenta un campanello d’allarme per tutte le realtà sportive locali e nazionali. La presenza di comportamenti aggressivi e pericolosi, anche se isolati, può compromettere la serenità e la sicurezza degli eventi sportivi. Le autorità invitano tutti i cittadini a collaborare per mantenere un clima di rispetto e legalità, ricordando che la passione per lo sport deve sempre prevalere su ogni forma di violenza o minaccia.

