Follia ad Acireale, picchiano il padre senza motivo: il genitore si barrica in auto, fratelli arrestati

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Due fratelli sono stati arrestati ad Acireale con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni dei propri genitori. L’intervento della Polizia di Stato è stato richiesto direttamente dalla vittima, che ha segnalato l’episodio tramite il numero unico d’emergenza. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, trovando il padre con un evidente ematoma al volto. Secondo quanto si apprende dal sito della Polizia di Stato, i due uomini sono stati fermati in flagranza di reato e condotti in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.

L’intervento della Polizia e la segnalazione della vittima

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato ad Acireale. La richiesta di aiuto è partita direttamente dalla vittima, il padre dei due arrestati, che ha contattato la Sala Operativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza tramite il numero unico d’emergenza. L’uomo ha denunciato di essere stato aggredito dai figli durante una lite scoppiata per motivi apparentemente futili. I poliziotti sono giunti sul posto in pochi minuti, trovando il padre con un ematoma evidente all’occhio sinistro, segno delle percosse subite.

La dinamica dell’aggressione

Secondo la ricostruzione degli agenti, la situazione è degenerata rapidamente: i due fratelli avrebbero colpito il padre al volto senza un motivo apparente, costringendolo a rifugiarsi nella propria auto per sfuggire alla loro furia. I figli, però, lo avrebbero inseguito fino al veicolo, tentando persino di sfondare il vetro per impedirgli di allontanarsi. In quei momenti concitati, la vittima è riuscita a lanciare l’allarme e, temendo per la propria incolumità, ha trovato riparo presso un parente che vive nella stessa zona.

Precedenti episodi e provvedimenti

Dalle indagini è emerso che i due fratelli non erano nuovi a simili comportamenti: già in passato si erano resi protagonisti di episodi di violenza e maltrattamenti nei confronti dei genitori, tanto che questi ultimi li avevano denunciati. In seguito alle denunce, era stato emesso nei loro confronti un provvedimento amministrativo di ammonimento da parte del Questore. Nonostante ciò, i due avrebbero continuato con i maltrattamenti, che sarebbero avvenuti quasi quotidianamente fino all’ultimo episodio che ha portato all’arresto.

L’arresto e le accuse

I poliziotti del Commissariato di Acireale hanno identificato e fermato i due fratelli, procedendo all’arresto in flagranza di reato. Le accuse a loro carico sono di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Dopo aver informato il Pubblico Ministero di turno, gli agenti hanno condotto i due uomini in carcere, dove rimarranno in attesa dell’udienza di convalida davanti al Giudice per le Indagini Preliminari.

IPA