Un deferimento all’Autorità Giudiziaria: questo il bilancio di un episodio di danneggiamento avvenuto ad Adrano (Catania), dove un uomo di 54 anni è stato individuato dalla Polizia come presunto responsabile della distruzione dei finestrini dell’auto di un altro uomo, ritenuto l’amante della sua ex moglie. L’episodio è stato ricondotto a motivi personali legati a presunti atteggiamenti persecutori.

Paura ad Adrano, Catania

L’intervento degli agenti è scaturito da una segnalazione ricevuta dalla sala operativa della Questura, che ha allertato la volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano (Catania) dopo la denuncia di danneggiamento di un’auto in sosta nei pressi di un istituto scolastico.

Giunti sul luogo indicato i poliziotti hanno trovato tutti i finestrini dell’auto completamente distrutti. All’interno e all’esterno della vettura sono state notate numerose tracce di sangue, lasciando ipotizzare che l’autore del gesto vandalico si fosse ferito durante l’azione. Per questo motivo è stato richiesto l’intervento della Polizia Scientifica, che ha provveduto a raccogliere campioni delle tracce ematiche per le successive analisi.

Le dichiarazioni della vittima

Il proprietario dell’auto, un uomo di 52 anni originario di Licodia, ha raccontato agli agenti di essere vittima da tempo di un vero e proprio atteggiamento persecutorio da parte del 54enne. Secondo quanto riferito, l’uomo sarebbe stato preso di mira perché ritenuto il presunto amante dell’ex moglie dell’indagato

La vittima aveva già sporto denuncia per stalking presso il Commissariato, e proprio il giorno del danneggiamento aveva ricevuto la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare relativa alla denuncia.

La dinamica dei fatti

Il 52enne ha inoltre riferito che, nella stessa mattinata, poche ore prima di scoprire l’auto danneggiata sarebbe stato seguito a bordo di un’utilitaria fino al proprio posto di lavoro ad Adrano. Questo dettaglio ha contribuito a rafforzare il quadro indiziario a carico del sospettato.

Per completare gli accertamenti gli agenti si sono recati presso l’abitazione del 54enne, dove hanno notato ulteriori macchie di sangue sulla porta d’ingresso. Anche in questo caso sono stati prelevati campioni per il confronto con quelli già raccolti sull’auto danneggiata.

Poco dopo, l’uomo è stato rintracciato: presentava vistose ferite da taglio alle mani, compatibili con quanto rilevato sulla scena del danneggiamento.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a maltrattamenti in famiglia e già destinatario di un Ammonimento del Questore, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

