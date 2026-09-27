Follia al distributore a Reggio Emilia, aggredisce una donna e poi investe due persone: arrestato un 26enne

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Momenti di paura e follia in un distributore alla periferia di Reggio Emilia. Un ragazzo ha aggredito una donna con un cacciavite, poi ha investito due persone che avevano cercato di fermarlo. Identificato e rintracciato dalla polizia, l’uomo è stato arrestato.

L’aggressione alla donna al distributore

Poco prima delle 19 un ragazzo di 26 anni è sceso dall’auto ferma al distributore di benzina Ego di via Martiri di Cervarolo a Due Maestà.

Da una prima ricostruzione, senza apparente motivo l’uomo ha aggredito con un cacciavite una 57enne di Scandiano che stava facendo rifornimento.

ANSA

Due persone, una ragazza di 26 anni e un uomo di 49 anni, sono accorsi per aiutare la donna.

A quel punto l’aggressore sarebbe risalito in auto, una Seat Ibiza, e li avrebbe investiti di proposito.

La fuga e l’arresto

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi ed è intervenuto il personale del 118. I tre feriti sono apparsi subito in gravi condizioni e sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia in codice tre.

Il 26enne è quindi fuggito dal luogo dell’aggressione ma è stato identificato e arrestato circa un’ora dopo. Si tratta di un giovane nato a Reggio Emilia da una famiglia di origini egiziane.

Il ragazzo è stato preso in sinergia tra Polizia di Stato, Carabinieri e polizia locale. Al vaglio le sue condizioni psicologiche.

Le perquisizioni a casa del 26enne

Sono in corso accertamenti della polizia, coordinati dalla Procura di Reggio Emilia, guidata dal procuratore Calogero Gaetano Paci, per inquadrare il gesto commesso dal 26enne arrestato dalla polizia.

La scena sarebbe stata parzialmente ripresa da telecamere.

È in corso una perquisizione nella casa dove vive l’arrestato e la squadra mobile è in ospedale per sentire le vittime, quando sarà possibile, per capire se conoscessero l’aggressore.

I feriti non sarebbero in immediato pericolo di vita.

Il sindaco di Reggio Emilia

Sulla vicenda, il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari ha affermato che l’aggressione “che ha portato al ferimento di tre persone (per fortuna non in pericolo di vita), è grave e inaccettabile”.

“A prescindere dalle cause del folle gesto, che verranno indagate e accertate, il fatto provoca in tutti noi rabbia e costernazione”, ha aggiunto.

Il primo cittadino ha poi ringraziato “le forze dell’ordine che in brevissimo tempo hanno identificato e fermato il responsabile mostrando efficienza e notevole professionalità. Grazie alle due persone colpite mentre prestavano soccorso, grazie per il loro gesto di generosità e umanità. Il mio pensiero, e quello della città, va a loro, alla donna aggredita e alle loro famiglie, nella speranza che si riprendano presto”.

“Episodi come questo non possono e non devono trovare spazio nella nostra comunità. Continueremo a collaborare con tutte le istituzioni competenti affinché siano garantite la sicurezza dei cittadini e la serenità dei quartieri”, ha concluso.