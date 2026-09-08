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Un 36enne è stato arrestato per aggressione e lesioni aggravate dopo aver colpito medici e infermieri all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro la persona, avrebbe agito mentre attendeva gli esiti di alcuni esami clinici. L’intervento della Polizia di Stato ha permesso di fermare l’episodio e raccogliere la denuncia delle vittime.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato presso l’area di osservazione del pronto soccorso dell’ospedale “Cannizzaro” di Catania. Il 36enne, cittadino catanese, si trovava in attesa dei risultati di una serie di analisi cliniche quando, improvvisamente, si è alzato dalla barella e ha iniziato a inveire contro il personale sanitario.

L’aggressione al personale sanitario

L’uomo ha dapprima preteso di essere ricoverato senza ulteriori attese, minacciando di morte il medico che lo stava visitando. Successivamente, ha lanciato una bottiglia d’acqua ossigenata contro i sanitari e si è scagliato contro altri tre infermieri intervenuti per cercare di calmarlo. Durante la colluttazione, uno dei medici è stato colpito con un pugno, mentre agli altri sono stati indirizzati calci e gomitate.

L’intervento delle forze dell’ordine

La situazione è stata riportata sotto controllo grazie all’intervento degli agenti della Polizia di Stato in servizio presso il posto di Polizia dell’ospedale e di una pattuglia della squadra volanti della Questura di Catania. Gli agenti hanno fermato l’uomo e raccolto la denuncia dei sanitari coinvolti nell’aggressione.

Dai controlli effettuati è emerso che il 36enne aveva già precedenti per reati contro la persona ed era assuntore di sostanze stupefacenti. Alla luce delle condotte violente, l’uomo è stato arrestato per lesioni aggravate.

Le decisioni dell’autorità giudiziaria

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il 36enne è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura di Catania, in attesa di essere giudicato per direttissima. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

IPA