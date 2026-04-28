Follia al Rally del Salento, lancio di petardi e torce pirotecniche in pista: un arresto e due denunce
Un 37enne arrestato per aver lanciato un bengala al Rally del Salento, due denunce per complici.
Avrebbe lanciato un bengala acceso durante il 31° Rally del Salento – Città di Casarano, mettendo a rischio l’incolumità dei piloti e del pubblico presente. L’uomo, un 37enne residente a Specchia, è stato identificato e arrestato dalla polizia. Altre due persone sono state denunciate. È accaduto sabato sera nel secondo tornante del circuito, un tratto tecnico particolarmente insidioso caratterizzato da un curvone a ridosso di un dirupo e dalla massiccia presenza di pubblico. Gli agenti preposti al servizio di sicurezza, hanno notato l’uomo accendere una torcia pirotecnica e lanciarla al centro della carreggiata creando una situazione di alto rischio per i piloti in transito. Mentre gli operatori rintracciavano il responsabile, un secondo petardo veniva scagliato nello stesso punto del circuito da un’altra persona.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.