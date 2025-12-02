Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per aggressione e violenza contro personale sanitario: l’intervento è stato eseguito dalla Polizia di Stato dopo i fatti avvenuti al Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Udine. Nella serata del 25 novembre, un uomo di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dagli agenti dopo aver dato in escandescenze e aver colpito un infermiere. L’intervento è stato reso possibile grazie al sistema di allarme installato presso la struttura sanitaria, che ha permesso un rapido arrivo delle pattuglie.

I fatti: un giovane in stato di agitazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Volante della Questura di Udine è intervenuta presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile in seguito alla segnalazione di un episodio di violenza ai danni del personale sanitario. Il sistema di allarme, collegato direttamente con la Sala Operativa della Questura e attivo da alcuni mesi, è stato azionato dal personale sanitario per richiedere aiuto.

Un uomo, identificato come S.P., 24 anni, residente nel Comune di Udine e già noto alle forze dell’ordine, si trovava in attesa di essere visitato al Pronto Soccorso. In evidente stato di agitazione, il giovane ha prima divelto la porta che separa la sala d’attesa dall’astanteria. Successivamente, quando il personale infermieristico ha tentato di calmarlo, l’uomo ha reagito con aggressione verbale, insultando un infermiere con diversi epiteti, per poi passare alle vie di fatto sputandogli in viso.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Il sistema di allarme sanitario, recentemente installato e collegato direttamente con la Sala Operativa della Questura, è stato attivato dal personale sanitario. In pochi minuti, due equipaggi della Squadra Volante sono arrivati sul posto, riuscendo a bloccare l’uomo e a trarlo in arresto per aggressione e violenza contro pubblico ufficiale. Il soggetto è stato quindi condotto presso gli Uffici della Questura di Udine, dove è stato trattenuto nelle camere di sicurezza su disposizione del Pubblico Ministero, in attesa della convalida dell’arresto.

La decisione del Pubblico Ministero

Nella tarda mattinata del 26 novembre, il Pubblico Ministero di turno ha deciso di rimettere in libertà l’arrestato, riservandosi di richiedere successivamente al GIP la convalida dell’arresto. La vicenda resta dunque aperta dal punto di vista giudiziario, in attesa delle valutazioni dell’autorità competente.

